Lomitero atropella a motochorros tras asalto a su local en Limpio

Comentó que dos de los delincuentes descendieron de las motocicletas con sus armas y los otros dos quedaron a bordo de la motocicleta. La víctima afirmó que le entregó todo el dinero que tenía y los desconocidos también le pidieron su celular.

Relató que sus dos hijas de 7 y 9 años estaban juntas jugando con un celular y uno de los hombres encañonó a la mayor de ellas con el arma por la cabeza.

"Por favor le pedí que no le apunte, que no le haga nada, que le vamos a dar todo lo que teníamos, a mi planchero le llevaron su platita, a nosotros también nos llevaron algunas cositas y luego se fueron. Le dije a mi señora que me abra el portón, salí con la camioneta y fui detrás de ellos, me vieron y comenzaron a correr, entramos camino Luque y les atropellé", expresó a NPY.

Comentó que llamó a la Policía Nacional y lograron detener a tres de los sospechosos. Sin embargo, el que llevó la plata y el que tenía el arma de fuego logró darse a la fuga.

"La impotencia de que le hagan así a una criatura es lo que a mí me dio rabia, por eso me arriesgué y me fui, mi vehículo que estoy pagando todavía ahora está en el taller, que tiene secuelas del impacto", expresó.

El trabajador teme por su vida y la de su familia, debido a que uno de los delincuentes logró darse a la fuga. Aseguró que es la segunda vez que son víctimas de un asalto y que su pequeña está con mucho miedo y deberá consultar con una sicóloga.

Los tres sospechosos del hecho fueron llevados este viernes en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria. Uno de ellos tiene 20 años y posee antecedentes por hurto y reducción (2020) y contaba con orden de captura, los demás tienen 21 y 31 años, del poder de este último fue incautada un arma de fuego con varios cartuchos sin percutir.