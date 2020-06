Llamativo procedimiento de despeje de casillas en el Mercado 4

Personas con distintivos de la Municipalidad de Asunción llegaron con máquinas para desarmar varias casillas en la zona, de las cuales dos resultaron afectadas, según informó Telefuturo.

Los permisionarios del lugar aseguraron que no fueron notificados acerca del trabajo, además, indicaron que llama mucho la atención que lo hayan hecho en ese horario.

Funcionarios de la Municipalidad de Asunción llegaron con maquinarias hasta el Mercado Nº 4 para desarmar casillas. Los trabajadores del sitio aseguran que no recibieron ninguna notificación y llamó la atención que actuaron de madrugada.

Para evitar mayores pérdidas, los trabajadores se opusieron al procedimiento y no se logró avanzar con el despeje.

Una de las vendedoras, cuya casilla fue afectada, comentó que los operarios realizaron el trabajo para despejar la zona y habilitar la entrada vehicular de un comercio.

“Hace 30 años que soy permisionaria, pago mi canon diario a la Municipalidad y no me avisaron nada. Yo pido que me devuelvan mi casilla con las mercaderías o vamos a cerrar también la calle en manifestación”, dijo la mujer, de nombre Miriam.

La trabajadora anunció que de no tener respuestas por parte de la Comuna, no permitirán que continúen los trabajos en la zona, donde, aparentemente, seis casillas deben ser despejadas para habilitar una entrada, según reportó el canal.