Por medio de una campaña vial, la Municipalidad de Asunción insta a la ciudadanía a no obstaculizar las calles en zonas de colegios e instituciones públicas.

“Si estacionas en doble o triple fila estás generando congestión, caos y estrés. ¡Iniciemos el año escolar con responsabilidad y compromiso ciudadano! ¡Solo juntos tendremos una Asunción en orden”, refiere la Comuna.

En un breve audiovisual difundido por la Municipalidad se observan mensajes como: “No estacione en doble fila, no tapes el cruce peatonal, no tapes la boca calle, y recuerda que la luz de stop no te hace dueño/a de la calle”.

Por su parte, el director de Tránsito de Asunción, Enrique Chaves, indicó que se trabaja con 75 instituciones para realizar los controles correspondientes.

En caso de que el conductor se encuentre dentro del vehículo, pero cometiendo alguna infracción leve, como estacionar en lugares indebidos u obstaculizar el paso a peatones, la PMT advertirá al conductor sobre el caso.

Mientras que para las faltas gravísimas, como por ejemplo no contar con licencia o habilitación al día, los agentes acompañarán al conductor hasta la Municipalidad de Asunción para realizar los trámites correspondientes.

El director de Tránsito anunció que aquellos conductores que dejen estacionados sus vehículos en doble fila, sí serán sujetos a sanciones de alrededor de G. 1.000.000, dependiendo de la zona.

Asimismo, refirió que varios inspectores estarán abocados a facilitar el paso del peatón en las zonas más conflictivas como ingresos a colegios e instituciones públicas.

La campaña se da, ya que muchos ciudadanos manifiestan su malestar cuando en las zonas de colegios o supermercados se genera mucho tráfico, además de la gran congestión que ya existe en la capital por la cantidad de automóviles.