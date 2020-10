Kattya González: "Me siento preparada para ser presidenta"

“Me siento preparada para ser presidenta, pero no se empieza un proyecto con la carreta delante de los bueyes, para que eso ocurra tienen que existir propuestas, ejes estratégicos, porque para hacer más de lo mismo, me quedo donde estoy aportando”, expresó González en contacto con Monumental 1080 AM.

La parlamentaria también refirió que evalúa las ofertas, no obstante, señaló que de ser así plantearía una convergencia, ya que de ninguna manera permitirá malgastar el dinero público.

Interpelación a Dany Durand

Por otro lado, la diputada habló sobre la interpelación al ministro de la Vivienda Dany Durand y dijo que el presidente Mario Abdo Benítez debe analizar un cambio de forma urgente.

El ministro Dany Durand fue citado para una interpelación por instigar a organizaciones sociales a escrachar a parlamentarios por medio de mensajes en WhatsApp.

El propio secretario de Estado reconoció que los mensajes donde pide "escrachar" a diputados eran reales, pero pidió disculpas por el hecho.

“Es muy grave lo que hizo Dany Durand. Realmente Mario Abdo Benítez no lo puede seguir sosteniendo… Yo no creo que aguante hasta el otro miércoles”, dijo la diputada.

Asimismo, insistió en que el Ejecutivo debe cambiar a varios secretarios de Estado, entre ellos el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap).