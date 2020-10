Interpelarán a Dany Durand por pedir "escrachar" a diputados en un grupo de WhatsApp

En sesión ordinaria, el diputado Basilio Núñez denunció que Durand instigó, en un grupo de WhatsApp, a escrachar a los firmantes del proyecto de ley “que amplía lo establecido en el artículo 8 de la Ley 3637/2008, Que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social - Fonavis”, y que busca permitir la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en los procesos de adjudicación de obras en el MUVH.

"Vean qué asentamientos en esas zonas se quedarán sin casas si cambian la ley y llévenle al escrache… actúen fuerte…”, se lee en el chat que fue presentado como prueba de la denuncia.

Núñez indicó que Durand, mediante un mensaje privado, le pidió disculpas del caso, al igual que a los otros diputados mencionados en el mensaje de WhatsApp, pero que a pesar de la disculpa personal se agredió al cuerpo legislativo.

“No creo que el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) esté de acuerdo con el accionar de uno de sus ministros, que instigó a organizaciones sociales a escrachar a colegas diputados por presentar un proyecto de ley”, agregó el cartista.

Asimismo, la diputada Kattya González, en moción de preferencia, presentó el proyecto de resolución a los efectos que el ministro comparezca ante la Cámara Baja.

“Dany Durand tiene la obligación de sacar un comunicado porque esa amenaza, que ha realizado en ese grupo de WhatsApp, atenta directamente contra las inmunidades. Es un cobarde. Y las personas cobardes merecen ser tratadas y acá hay que traerlo. Del jopo hay que traerlo a Dany Durand y tiene que venir acá a pedir disculpas si es cierto que él dijo para escrachar a diputados por posiciones, o si no tiene que ir a comer la Constitución Nacional”, afirmó la legisladora.

Aseveró que por posiciones ideológicas o legales ningún ministro o ciudadano puede amenazar a un legislador.

"No es legítimo atentar contra la inmunidad establecida en el artículo 191 de la Constitución Nacional, que dice que ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones y si no puede ser acusado judicialmente, menos puede ser amenazado cobardemente por presentar un proyecto de ley", arremetió González.

Pidió que en la siguiente sesión Durand sea convocado y añadió que el Ministerio tiene demasiado cuestionamientos y que esta interpelación también sea aprovechada para esclarecer denuncias de irregularidades

"No podemos llegar a este grado de deterioro de la democracia. Está muy equivocado si cree que le vamos a permitir que nos falte el respeto", advirtió.

En el mismo sentir, el diputado Édgar Acosta también manifestó su preocupación sobre el tema. “Puede que no esté de acuerdo con el proyecto del colega Bachi (Basilio Núñez), pero no por eso voy a aceptar que un funcionario del Ejecutivo instigue a que se realice un escrache porque no le gusta el proyecto; de hecho estoy en desacuerdo con el documento presentado; voy a votar en contra, pero no es correcto lo que hizo el ministro Durand”, indicó.

Durand pide disculpas por redes

Al mismo tiempo en que se debatía su interpelación, Dany Durand escribió unas líneas en su cuenta de Twitter para reconocer su falta y pedir disculpas.

"Pido las disculpas debidas a mis colegas diputados de la Nación por mis expresiones a través de un chat del WhatsApp. El fervor en defensa del trabajo de las pequeñas y medianas constructoras, y del Fonavis, me llevaron a expresarme de ese modo. Me excuso si ofendí a alguno de ellos", expresó Durand.

Construcción de viviendas se regirá por Ley Contrataciones Públicas

Finalmente, los diputados dieron media sanción al proyecto de ley que amplía lo establecido en la Ley 3637/2008, que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social - Fonavis.

El proyecto de ampliación agrega el inciso g) al artículo 8, que queda de la siguiente manera: “Los subsidios otorgados tanto individualmente como a nivel de grupos organizados y cooperativas de viviendas destinados para la adquisición, construcción, ampliación o mejora de la vivienda, como asimismo todos los programas de soluciones habitacionales, cualquiera sea su denominación y fuente de financiamiento, incluidos y aprobados en el presupuesto del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), en cada ejercicio fiscal, se regirán por la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” y sus modificaciones vigentes”.

El proyecto fue presentado por los diputados Raúl Latorre, Basilio Núñez, Hugo Ramírez, Hernán David Rivas, Miguel Tadeo Rojas y Justo Zacarías.