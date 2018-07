Juramento de Cartes y Nicanor "no sería una violación de mucha trascendencia"

Luis Lezcano Claude, ex convencional y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia.

“ Yo creo que se ha puesto como un tema demasiado importante, y no lo es. No es una violación constitucional de mucha transcendencia", expresó Luis Lezcano Claude.

Sostuvo que no cambia nada que en la Cámara de Senadores estén Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos o sus actuales reemplazantes Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann.

El ex miembro de la máxima instancia judicial mencionó que las grandes violaciones constitucionales fueron el juicio político al ex presidente Fernando Lugo o el caso Curuguaty.

“Esas son violaciones constitucionales importantes”, refirió durante una entrevista con el programa AAM emitido por NoticiasPy.

Lezcano Claude insistió que un eventual juramento de Nicanor y Cartes sería intrascendente por el resultado.

“El resultado va a ser que Cartes o Duarte Frutos estén en el Senado o que estén Gusinky o Friedmann. ¿Y qué cambia en el Senado. Va a ser mejor la representación, va afectar en algo?”, se preguntó, argumentando su teoría.

La polémica en torno al juramento de ambos continúa en el centro de la agenda política actual del país. Los colorados buscan todos los medios para lograr ese objetivo, mientras la oposición continúa en alerta para impedirlo.

El debate es sobre el artículo 189 de la Constitución Nacional que establece la senaduría vitalicia para los ex presidentes de la República. Por esa razón, la oposición y otros sectores hablan de una violación constitucional.

"La Corte Suprema estableció que un ex presidente no tiene inhabilidades para presentarse como candidato", afirmó al respecto Lezcano Claude en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Explicó que, en un Estado de derecho, a nadie se le puede obligar a aceptar un cargo que no desea, en este caso, la senaduría vitalicia. Calificó ese hecho como algo absurdo.

La Corte Suprema de Justicia habilitó la candidatura a la senaduría del presidente Horacio Cartes y del ex mandatario Nicanor Duarte Frutos. Ambos resultaron electos como senadores en las elecciones pasadas e, incluso, fueron proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Sin embargo, no fueron convocados por el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo, para prestar juramento en la Cámara de Senadores. En reemplazo juraron Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky.

Actualmente, Cartes y Nicanor presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Lugo, y aguardan las resoluciones jurídicas para poder asumir sus respectivas bancas en la Cámara Alta.

