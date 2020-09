No obstante, manifestó que estaban prestos y preparados para el juicio oral y público, que "quería que se realizara". Incluso, comentó que desistió de acciones de inconstitucionalidad para allanarse al inicio del proceso por la causa de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En la Corte están pendientes siete acciones y una excepción presentados por la defensa de González Daher.

Nota relacionada: El juicio oral a OGD por los audios del Jurado podría posponerse

También iban a ser juzgados en el mismo caso el ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Los mencionados están acusados por supuestos hechos de asociación criminal y tráfico de influencias, ya que supuestamente coaccionaban a jueces y fiscales para varios casos, según se reveló a través de los audios.

En la causa, la acusación debía ser sostenida en el juicio oral por los fiscales Natalia Fuster y Rodrigo Estigarribia.

Lea más: Audios JEM: Tribunal confirma que Óscar González Daher y otros irán a juicio

"Esperemos que para esa fecha que ha sido fijada, que es el 5 de febrero (2021), las cosas estén mejor (situación sanitaria) para que pueda arrancar este juicio teniendo en cuenta que son cuatro acusados que tienen sus respectivas defensas también con sus asistentes", señaló Fuster.

La representante del Ministerio Público indicó que la acusación fiscal no se basa en los audios filtrados, sino que en otros elementos probatorios como declaraciones testificales de víctimas y testigos, informes del JEM, auditorías, cruces de llamada y otros, que se pondrán a disposición del Tribunal para su valoración.

La Corte dictó la acordada que redujo al mínimo las actividades en los tribunales, a raíz de los casos positivos de Covid-19, que ya tuvieron dos fallecidos entre los funcionarios.

Le puede interesar: Juicio a OGD es mañana y la Corte aún no resolvió acciones

La medida afecta a la Sala Constitucional, que con ello no podrá resolver las acciones pendientes de juzgamiento, de las cuales seis fueron presentadas por González Daher y una por Fernández Lippmann.

Por otro lado, según la acordada, los juicios orales ya iniciados deberán continuar y solo los que tienen fechas de extinción cercana podrán realizarse.

El caso de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tuvo una gran repercusión que derivó en la pérdida de investidura de González Daher y la renuncia de Oviedo Matto.