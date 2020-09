Juicio a OGD es mañana y la Corte aún no resolvió acciones

La defensa de González Daher incluso ya desistió de la excepción de inconstitucionalidad que promovió. Sin embargo, aún no se admitió su pedido, ya que no existen miembros confirmados. Este expediente está en consulta de integración con el ministro César Garay.

Con respecto a las siete acciones, en tres de ellas, aceptó integrar el camarista Guido Cocco. Pero aún faltan otros dos miembros.

El juicio oral está fijado para las 08:00 por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

En la causa están acusados el ya citado ex senador Óscar González Daher (ANR) y su ex colega en el Senado Jorge Oviedo Matto (Unace), el ex secretario Raúl Fernández Lippmann y el ex ministro Carmelo Caballero.

La cuestión es que con las acciones pendientes, las defensas podrían requerir la postergación del juzgamiento público porque las acciones atacan las pruebas que deben ser diligenciadas en el juicio.