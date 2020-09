El juicio oral a OGD por los audios del Jurado podría posponerse

Serán juzgados los ex senadores Óscar González Daher (OGD) y Jorge Oviedo Matto; el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, hasta ayer, dijeron que seguía en pie el inicio del juzgamiento público, pero aún no salía la acordada judicial.

Los mencionados están acusados por supuestos hechos de asociación criminal y tráfico de influencias, ya que supuestamente coaccionaban a jueces y fiscales para varios casos, conforme con los audios filtrados a través de radio Abc Cardinal.

En la causa, la acusación será sostenida en el juicio oral por los fiscales Natalia Fuster y Rodrigo Estigarribia.

Hasta ayer, ninguna de las defensas había presentado ningún pedido de suspensión del juicio oral para los acusados. Tampoco de parte del Ministerio Público hubo presentación alguna, según fuentes del Juzgado.

PENDIENTES. No obstante, el primer obstáculo para la realización del juicio oral es que existen aún siete acciones de inconstitucionalidad pendientes en la Corte, a más de una excepción de inconstitucionalidad, que si bien fue desistida, aún no fue admitida.

Además, a esto se suma que ayer, el pleno de la Corte dictó la acordada que redujo al mínimo las actividades en los tribunales, a raíz de los casos positivos de Covid-19, que ya tuvieron dos fallecidos entre los funcionarios.

La medida afecta a la Sala Constitucional, que con ello no podrá resolver las acciones pendientes de juzgamiento, de las cuales seis fueron presentadas por González Daher y una por Fernández Lippmann.

Por otro lado, según la acordada, los juicios orales ya iniciados deberán continuar, y solo los que tienen fechas de extinción cercana podrán realizarse.

Con ello, todo parece indicar que si bien los jueces y acusados se van a constituir en el juicio oral esta mañana, será solo para anunciar la posposición del juicio, en atención a la emergencia sanitaria.

Pese a ello, oficialmente, el juicio oral se hará por lo que se tendrá que esperar a la resolución de los magistrados esta mañana, y a los pedidos de las respectivas partes.

Hay que señalar también que dos de los acusados, por la edad, ya estarían en los grupos de riesgo del Covid-19, según los parámetros del Ministerio de Salud.

El caso había tenido tal repercusión que derivó en la pérdida de investidura de González Daher y la renuncia de Oviedo Matto.

El ex senador colorado, al salir a la luz los audios, era en ese momento presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La defensa objeta principalmente la ilegalidad de los audios filtrados que sirvieron como base para la investigación e imputación de los acusados.