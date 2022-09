La jueza Sandra Farias le impuso 100 días multa, equivalente G. 29.426.706, según Raúl Ramírez periodista de Última Hora.

El abogado había solicitado en el juicio oral y público la pena de dos años y tres meses de cárcel para Luis Canillas, más la compensación de G. 300 millones y la publicación de la sentencia.

La querella contra Canillas fue promovida luego de que este insultara en un video a la legisladora. El ex asesor de la EBY había pedido disculpas a Masi como parte del proceso.

El caso guarda relación con un video en donde Luis Canillas aparece con el corpóreo de Masi al que Canillas hace juicios de valor negativos.

"¿Sabés qué lo que me pone nervioso? Es que esta me sigue, esta hija de puta no me deja en paz. ¡Déjenme de joder!, que se vaya a la puta esta vieja de mierda. ¡Fuera, fuera!", expresó el ex funcionario en el video.

Tras presentar la querella, Masi refirió que no se consideraba víctima, sino que más bien apunta a todas aquellas mujeres que no se animan a una mayor participación por temor a la discriminación.

Manifestó que en el caso de Canillas, su conducta es reiterada y sistemática, por lo que considera persecución.