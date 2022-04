Juana Mercado viajará a Argentina para cirugía tras larga espera en IPS

“Estamos acá luchando cada día. La última vez habíamos quedado que IPS me iba a realizar la cirugía, pero, lastimosamente, me dijeron que no iban a poder operarme”, indicó la mujer en contacto con Monumental 1080 AM.

En febrero de este año, la junta médica de la previsional le indicó que solo será una cirugía paliativa, debido a que probablemente su caso ya es genético y el tumor que tiene en el rostro podría crecer nuevamente.

Juana lamentó profundamente toda la incertidumbre que originó el IPS en torno a su caso, ya que en todo este tiempo "jugaron con su salud física y mental". “Nuevamente, IPS fue una pérdida de tiempo, pero ahora gracias a Dios se da la posibilidad de viajar”, expresó la mujer.

Mercado indicó que el Ministerio de Salud Pública se encuentra gestionando su viaje, pero señaló que necesita de la ayuda de todos para poder solventar los gastos en medicamentos para ella y su hija que se encuentra traqueotomisada.

“Tengo una nena traqueotomisada y se queda desprotegida y desamparada. Estoy pidiendo la ayuda de la ciudadanía para que puedan ayudarme con alimentos no perecederos”, expresó Juana.

Todas las personas que quieran extender su mano solidaria a Juana y a su familia pueden comunicarse con ella al (0982) 630-610.

"Estoy pidiendo ayuda a la ciudadanía, yo no puedo solventar más los gastos, si alguien puede donar alimentos y abrigos me será de mucha ayuda", concluyó.

La mujer lleva mucho tiempo recorriendo hospitales en busca de una respuesta y no consiguió someterse a una cirugía en el país. Incluso, debió encadenarse en el Hospital Central del IPS. La familia solventa millonarios gastos con la ayuda de vecinos.