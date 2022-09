La joven relató que le pidió a la madre de la niña, quien es su ex cuñada y quien vive en Itá, para que le dé permiso para llevarle a la beba a comprarle ropas, leche y pañal. Dijo que le prometió que la iba a devolver entre el domingo y el lunes y que la mujer aceptó y entregó a la pequeña.

Lea más: Joven desaparece con beba ajena en Itá

Manifestó que conversó telefónicamente con la madre de la niña el domingo y le dijo que la pequeña estaba muy bien, luego la mujer le pidió que ya le regrese a la beba, a lo que ella le manifestó que no tenía móvil para regresar y que iba ver si alguna persona la podía llevar.

Aseguró que buscaba la manera de llevarla, pero que nadie la quiso trasladar hasta la ciudad de Itá para devolver a la menor.

"A mi pareja le mentí, le dije que era su hija, yo no quería plata, no es eso, solamente me daba rabia lo que él me hizo y me quería vengar", expresó en conversación con NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1572263933485916163 Detienen a la mujer que se llevó a la bebé



♦ La misma admitió que le dijo a su expareja que era hija de ambos y por este motivo, se fugó con la bebé.



"Yo no quería plata, me quería vengar", sostuvo.#NPY pic.twitter.com/H8brANtdcp — NPY Oficial (@npyoficial) September 20, 2022

Por su parte, la ex pareja de la mujer comentó que ella le aseguró que la beba era su hija y que supuestamente nació en julio pasado.

Explicó que tras terminar la relación, la mujer le dijo que supuestamente estaba embarazada, pero que perdió al bebé. Sin embargo, posteriormente le aseguró que dio a luz a una niña.

Manifestó que quedaron en verse el sábado pasado en la ciudad de Guarambaré para que él pudiera conocer a su supuesta hija, tras mandarle un Bolt, ella fue hasta su vivienda y presentó a la niña a la familia.

Nota relacionada: Tras denuncia, joven promete devolver a beba ajena

Dijo que la joven inclusive le daba de mamar a la criatura y que viajó a la ciudad de La Colmena el domingo en horas de la tarde para mostrar a la niña a su ex suegra.

El joven mencionó que este martes, al enterarse de que la nena fue llevada de su madre bajo engaños, se comunicó con su mamá y le pidió que lleve a la joven a la Comisaría.

Por su parte, la fiscala Daysi Sánchez manifestó que tras conversar con la mujer pudieron lograr que pueda devolver a la criatura.

Explicó que la joven fingió un embarazo y supuestamente su ex pareja le presionaba para ver a la niña, por lo que en su desesperación se fue a sustraer a la menor que no le pertenecía.

La representante del Ministerio Público confirmó que procederá a imputar a la joven por violación de la patria potestad.