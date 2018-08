Joven denuncia agresión por parte de agente del grupo Lince

Carlos Gómez dijo que presenció el cateo a unos jóvenes que estaban en la plaza y cuestionó que los policías actuaban de manera autoritaria.

“Llegaron para catear a dos personas, empiezan a revisar, tiran todo lo que tenían en la mochila, les hacen poner las manos en la nunca, les hacen acostar en el piso. A mí me pareció que pasaba algo raro, por lo que me acerco a filmar, uno de ellos me empuja, agarra mi celular y tira al piso. Me pide que me identifique, que me eche al suelo”, denunció en contacto con NoticiasPy.

Siempre según el relato del joven, los agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas le exigieron que se identifique y se tire al suelo por reclamar la intervención.

“Yo no tenía mi cédula y me quisieron llevar a la Comisaría, les pedí que labren un acta antes de llevarme. El agente de Lince sube en la patrullera, me propina unos golpes. Me dice que me voy a arrepentir por querer manchar al Grupo Lince, que ojalá le disparen a mi mamá y a mi hija en la cabeza, que ahí me voy a acordar de ellos”, relató.

Pese a la buena valoración que tienen por parte de un sector de la ciudadanía, los uniformados del Grupo Lince también fueron objeto de varias denuncias en contra de los procedimientos que realizan, entre ellos, la supuesta agresión a Emily Marín, una persona transexual, cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Italia.

Otro procedimiento cuestionado fue cuando dos agentes obligaron a un joven a que se saque un percing en Caaguazú. En Encarnación, un video viral causó debate cuando supuestamente integrantes de Lince castigaron, con una serie flexiones de brazo, a dos motociclistas

Actualmente, el Grupo Lince opera en el Departamento Central y en las ciudades de Encarnación, Ciudad del Este y Caaguazú.