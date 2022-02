El titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ( JEM ) , Jorge Bogarín, explicó en contacto con Monumental 1080 AM que hay plazos establecidos en la ley que se deben cumplir para que la institución tome intervención en el caso que involucra a un juez que otorgó un habeas corpus al supuesto narco , Lindomar Reges Furtado.

"Estamos esperando a que se cumplan los plazos procesales para que podamos intervenir desde nuestra competencia y verificar el comportamiento del juez que otorgó el habeas corpus", subrayó Bogarín.

Detalló que, cuando se cumplan todos los pasos, pedirán de oficio el expediente. El documento fue firmado por el juez Carlos Vera Ruiz.

Puede leer: Narco tenía habeas corpus para desplazarse sin ser molestado

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y una comitiva fiscal allanaron una fábrica de Ciudad del Este y el complejo habitacional Paraná Country Club, en Hernandarias, Departamento de Alto Paraná.

El documento prohibió a los miembros de la fuerza pública ejercer la aprehensión del mismo a menos que sea en flagrancia de un crimen o delito y el presunto narcotraficante abandonó el lugar por una salida alternativa a bordo de una camioneta.

Lea también: "Juez defiende hábeas corpus que otorgó a narco prófugo con 67 procesos en el Brasil"

El operativo denominado Turf buscaba desmantelar una red internacional que traficaba cocaína desde el Brasil a Europa. Estaban tras Marcos Espindola y a Reges Furtado, por la remisión de 12 cargamentos de cocaína desde el Paraguay al Brasil.

Reges Furtado posee 67 procesos en el Brasil, en diferentes estados, pero el hombre fue beneficiado con un habeas corpus para circular sin ser molestado.

El juez Ruiz Díaz alegó que pidió informe a la Interpol y que en ese momento el hombre no se encontraba registrado entre las personas requeridas por la Justicia. "También este Juzgado ha solicitado un informe al Departamento de Narcóticos de la Policía y este dice que no se tiene medida de restricción ni orden contra este ciudadano. Fueron cuatro instituciones las que dijeron que este ciudadano no tenía antecedentes ni investigaciones ante hechos punibles", señaló.