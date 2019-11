Investigan muerte de madre adolescente en Hospital de Encarnación

Contó que la joven dio a luz el pasado lunes 4 de noviembre y dos días después fue dada de alta; sin embargo, había quedado con algunos dolores y manifestaba que no se sentía bien de salud.

La adolescente seguía medicada y estaba en el hospital en el área del albergue, porque su bebé permanecía internado, ya que había nacido de 28 semanas.

“Yo amanecí con ella en el albergue este martes y como me dijo que no se sentía bien, me fui a Urgencias a pedir que vengan a verla, pero nadie venía, entonces volví a ir y me dijeron que le haga sentar y que le dé su medicamento", refirió.

Luego el hombre fue a su trabajo, en donde horas después recibió una llamada en la cual le informaron que su pareja murió.

Médicos desconocen causa de muerte

Por su parte, el director médico del Hospital Regional de Encarnación, doctor Walter Benítez, afirmó que recaban todos los datos para determinar la causa de muerte de la joven.

Explicó que la paciente ingresó al nosocomio el 2 de noviembre pasado por un cuadro febril y otras patologías propias del embarazo.

Luego, el 4 de noviembre, teniendo un cuadro de presión alta más un circular del cordón del bebé, tuvo que ser sometida a cirugía de urgencias por las complicaciones que presentaba.

Afirmó que la cesárea fue un éxito y que la menor quedó internada hasta el 6 de noviembre pasado.

"Ella estaba medicada por la cirugía que se le practicó y este martes se fue a la sala de parto, se le extrajeron los puntos y todo parecía normal dentro del proceso de recuperación, pero horas después ocurre el fallecimiento”, señaló.

El profesional lamentó que la menor prácticamente se encontraba sola sin ningún familiar y que el único que estaba en cierto momento era su pareja.

Cuerpo será sometido a una autopsia

Tras el fallecimiento, tomó intervención el Ministerio Público para la investigación del caso, que estará a cargo de la fiscala Rocío Valdez. La agente fiscal manifestó que la forense Clide Núñez no detectó lesiones externas en el cuerpo de la menor y no se pudo determinar la causa de la muerte.

La representante del Ministerio Público pidió que el cuerpo sea enviado a la morgue en la capital del país para realizar la autopsia, a fin de determinar la causa del fallecimiento.

La fiscala mencionó que los padres de la menor no estaban con ella y que manifestaron que la ahora fallecida había abandonado su vivienda hace unos tres meses, para ir a vivir con su pareja y ni siquiera sabían que estaba embarazada.

La fiscala llamará en los próximos días a la pareja de la fallecida para tomarle declaración testifical.