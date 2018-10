Intendente responsabiliza al MOPC por los atrasos en las obras del Metrobús

Alcides Riveros responsabilizó directamente al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) por el fracaso del proyecto Metrobús, al no realizar debidamente las expropiaciones y al no pagar la indemnizaciones correspondientes a los frentistas.

“Con la empresa no tuvimos problemas, pero siempre me manifestaron que no se les abrían los frentes de obras y tampoco se les pagaba a los frentistas”, explicó a la radio Monumental 1080.

El jefe comunal mencionó que encontraron gente dentro de la institución estatal que estaba “conspirando” para que los trabajos no puedan avanzar.

Señaló que encontraron documentaciones que fueron presentadas por varias personas y empresas para las expropiaciones, pero que fueron cajoneadas durante mucho tiempo.

“Eso significa que dentro del propio Ministerio había gente que estaba conspirando para que esto no avance”, expresó.

Por otro lado, el intendente de Fernando de la Mora refirió que la empresa Mota Engil volvió a bajar sus maquinarias en la zona de obras. Dijo que solo se retiraron y suspendieron los trabajos durante el fin de semana.

"Yo estoy ahora acá en la zona y veo que volvieron a bajar los sanitarios móviles, cosa que la empresa retiró el sábado”, confirmó Riveros.

Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, anunció oficialmente que la empresa Mota Engil abandonó la zona de obras y anunció que tal decisión tendría una sanción jurídica.

Por otro lado, la empresa portuguesa emitió un comunicado alegando que no abandonó las obras. También responsabilizó de los problemas a la administración del ex presidente Horacio Cartes.

La firma constructora se puso a disposición de las autoridades, pero no aclaró si quiere continuar con la construcción.