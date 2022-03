Humilde vendedor con discapacidad física es herido en asalto

Se trata de don Lino Medina, quien pese a su condición física está apostado todos los días sin descanso en el semáforo del cruce de la mencionada ciudad, ofreciendo los cartones de juego de azar.

El trabajador señaló a Última Hora que fueron dos jóvenes los que le salieron al paso alrededor de las 07:30 de este viernes, detrás del Instituto de Previsión Social (IPS) ubicado en la zona, y que, debido a que se resistió al asalto, fue herido en varias partes del cuerpo con un arma blanca.

Don Lino relata cómo se dio el asalto.mp4 Don Lino relata a Última Hora cómo se dio el asalto este viernes. Foto: Gentileza

Posteriormente, los malvivientes le arrebataron unos G. 600.000 que eran producto de sus ventas. Dijo que lo único que ahora espera es poder recuperar el dinero, ya que no le pertenecía.

“Se me quitó toda la plata ajena que tenía y me clavaron. Capaz que recupere esa plata ajena, eso nomás espero. Entre dos jóvenes me salieron detrás del IPS, pero no les conozco. Al parecer me estaban esperando luego, porque directo me salieron”, lamentó el humilde vendedor.

Las personas que deseen ayudar a don Lino lo pueden hacer llamando al (0986) 534-828 o acercarse directamente con él en el semáforo del cruce de Santa Rosa del Aguaray, en San Pedro, desde las 7:00 de la mañana todos los días.