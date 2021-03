En su sermón, basado en la lectura de los 10 mandamientos, Valenzuela sostuvo que "no se puede observar cinco mandamientos y alegremente violar los otros cinco".

Mencionó que el evangelio interpela nuestro culto cuando no se vive lo que se cree "que venimos a nosotros aquí a hacer, en qué se relaciona nuestro culto con nuestra vida, la vida moral y la vida de santidad, porque si nuestras manos chorrean sangre o violencia, si no buscan la justicia y no socorren al oprimido Dios nos repite también como dice el profeta Isaias: 'dejen entonces de presentar las ofrendas inútiles o puedo soportar delito y solemnidad'".

Al respecto dijo que si nuestra vida se desenvuelve en mentiras y trampas, "en otras palabras, corrupción frente a la sociedad, de cara a la ley, Dios también nos repetirá: Dejen de presentar ofrendas inútiles no puedo soportar delitos y solemnidades".

"Con trampa mentiras con los educadores y más aún con nuestros enfermos en nuestros hospitales ya saturados sin remedio y sabiendo que fueron llevados o robados para vender en forma prohibida Dios nos repite: Dejen de presentar ofrendas inútiles no puedo soportar delitos y solemnidades", insistió.

Pidió cambiar la levadura vieja y convertirnos en panes ázimos de sinceridad de y de verdad que es lo mas necesita y de la cual tiene hambre nuestra sociedad. "Ese pan de verdad y de sinceridad para darle ilusión, esperanza y fuerza a nuestra pueblo", señaló.

Asimismos, se dio lectura a la carta pastoral del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya en la que reivindica el derecho de la ciudadanía de reclamar pacíficamente a las autoridades gestos, acciones y sobre todo resultados en la gestión pública en la provisión en tiempo y forma de los equipamientos, insumos y medicamentos que se requieren para hacer frente a la necesidad prioritarias por la población

Los obispos expresaron que se constataron un quiebre de confianza entre ciudadanos y los que ejercen responsabilidades en el gobierno de la República, por lo piden urgentemente restaurar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.