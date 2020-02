Hallan al primer animal que no necesita oxígeno para sobrevivir

Un grupo de biólogos de la Uiversidad de Tel Aviv (Israel) descubrió un animal que no necesita de oxígeno para sobrevivir. Es decir, no respira. Se trata de un parásito, parecido a una medusa , que cuenta con una respiración anaeróbica.

La salminicola es un mixozoico –agregó Atkinson–, un tipo de animal relacionado con las medusas y los corales. Vive dentro del salmón y le roba nutrientes ya preparados, en lugar de consumir oxígeno directamente.

Los hallazgos de los estudiosos amplían la definición de lo que puede ser un animal, considerado como algo bastante épico para una criatura tan diminuta, según informó el portal Sputnik.

Lea también: Descubren cinco nuevas especies de insectos y una de un pez

Una publicación realizada por la revista Preceedings of the National Academy of Science (PNAS) se refiere al hallazgo del animal parásito que habita dentro del salmón llamada Henneguya salminicola, del que se sospecha que tendrían una respiración anaeróbica.

"Nuestro descubrimiento confirma que la adaptación a un ambiente anaeróbico no es exclusiva de los eucariotas unicelulares, sino que también evolucionó en un animal multicelular y parásito", reza parte de la investigación.

Luego de que los biólogos hayan estudiado el ADN del parásito se pudo comprobar que estos animales no necesitan respirar al habitar en un ambiente con poco oxígeno.

Igualmente, los investigadores señalan que estos pequeños animales no dañan a los salmones, por lo que no puede llegar a infectar a los humanos.

Le puede interesar: Hallan una perla de 8.000 años en Emiratos Árabes

Dicho hallazgo es considerado por los investigadores como una gran ayuda para comprender cómo funciona la vida.