González Daher recibe condena de dos años de cárcel, pero se salva de ir preso

El ex senador Óscar González Daher (izquierda) fue condenado a dos años de prisión por el caso de los audios filtrados.

El tribunal de Sentencia, con un voto en disidencia de Juan Carlos Zárate, condenó por tráfico de influencias a Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a dos años de prisión. Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del organismo, también recibió la misma pena. El abogado Carmelo Caballero recibió una pena de 1 año y 8 meses de cárcel.

Sin embargo, ninguno irá preso. Los jueces los beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con lo cual deberán seguir reglas de conducta durante tres años para no pisar una penitenciaría.

El delito de tráfico de influencias cuenta con una expectativa de pena de entre seis meses a tres años de privación de libertad, o multa.

Óscar González Daher El ex senador Óscar González Daher, tras el juicio oral por los audios filtrados. Foto: Andrés Catalán

En el caso de Óscar González Daher, el tribunal también impuso una inhabilitación de siete años para ejercer la función pública. Lo mismo se dispuso para Raúl Fernández Lippmann.

De igual manera, el abogado Carmelo Caballero, quien representaba a Luis Saguier Blanco en la causa de Electrofácil y habría obrado para presionar y destituir a la ex fiscala Teresa Rojas, recibió una inhabilitación de cinco años para el ejercicio de funciones públicas.

Con relación a Caballero, el tribunal dictaminó que no correspondía el pedido del Ministerio Público para inhabilitarle del ejercicio profesional del Derecho.

La condena

Los tres fueron declarados culpables de tráfico de influencias, tras el cruce de llamadas telefónicas y las declaraciones de los testigos, entre ellos la ex fiscala Teresa Rojas, quien contó que recibió amenazas de destitución por el JEM.

Este es el único hecho tipificado y causa que prosperó, ya que los encausados fueron absueltos por asociación criminal.

En el caso del ex senador Jorge Oviedo Matto, fue también absuelto por incongruencias y contradicciones en las declaraciones de la ex agente fiscal Casse Giménez, quien había señalado al ex parlamentario de pedirle dinero para ayudarle en su caso.