Gobierno aclara que número de chapa rige para comprar alimentos o ir a la farmacia

El presidente Mario Abdo Benítez habló este viernes con Monumental 1080 AM y aclaró que las nuevas medidas dispuestas son más restrictivas que las anteriores. Aclaró que todos los que no están exceptuados deberán regirse por el número de chapa para circular.

Al respecto, el mandatario anticipó que se firmará un nuevo decreto por el cual se modifica el Artículo 3 del Decreto 3525, para aclarar quiénes serán los exceptuados del número de chapas para circular.

“Mucha gente interpretó que si uno tiene chapa par o impar ya puede ir a trabajar, estas medidas son más restrictivas. Quienes quieran ir al supermercado o a la farmacia, hoy tendrá que mirar su chapa”, puntualizó.

El mandatario explicó que las nuevas medidas obedecen a que el 80% de las personas que son demoradas en los controles alegan que van al supermercado o farmacias, sin que esto sea así.

Señaló que esta nueva herramienta puede ser utilizada más adelante como una nueva capacidad para proteger el medioambiente y disminuir el tráfico.

Ordenar el tránsito y ayudar a los controles

Por su parte, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, dijo a Última Hora que la discriminación de número de chapas busca organizar mejor las salidas transitorias de los ciudadanos.

“En realidad, esta es una herramienta identificadora que ayudará a los controles, es un elemento para no parar a todos los que circulen”, dijo.

Villamayor explicó que con las nuevas medidas se busca que haya un mejor orden y contribuir con las fuerzas de seguridad que realizan los controles.

“Se aplica a todos los que salen de su casa de forma transitoria. Se hizo para todos los ciudadanos. Con esto le das a la Policía una herramienta objetiva para no parar al 100% de los autos y no obstaculizar a quienes tienen derechos a circular”, explicó.

El funcionario del Ejecutivo habló sobre la necesidad de modificar el código sanitario, de modo a establecer sanciones para las personas que incumplan con las disposiciones preventivas.

“Tenemos que trabajar en eso, ahora no lo tenemos, porque no sabemos cuánto dura esto. Es muy difícil cuando se trabaja con especulaciones y no herramientas objetivas. Todos sabemos que teníamos que ingresar a un distanciamiento social, pero hay cosas que deben seguir funcionando, es una experiencia que se construye con aciertos y errores”, señaló.

Las chapas con terminación par e impar

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, emitió el Decreto 3525, por el cual se oficializa la ampliación de la cuarentena sanitaria por una semana más, tal y como lo había anunciado.

Asimismo, dispuso nuevas medidas restrictivas, entre ellas que los vehículos con chapa impar podrán circular solo los días lunes, miércoles, viernes y domingos, en tanto que los demás podrán hacerlo los días martes, jueves y sábados por el periodo que dure la cuarentena.

El Gobierno Nacional decidió extender la cuarentena sanitaria hasta el próximo domingo 19 de abril y mantiene la restricción de circulación en todo el país. Esta es una de las medidas tomadas para frenar el avance del Covid-19, que suma seis víctimas fatales en nuestro país y 129 casos confirmados.