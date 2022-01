Giuzzio y Cartes: ni humo ni hecatombe

Aquí también hubo alerta, pues Arnaldo Giuzzio era blanco de los ataques de Honor Colorado desde que anunciara su denuncia tras haber recibido un requerimiento de la Fiscalía de Panamá. Y Horacio Cartes no solo es un ex mandatario, sino el actor político más poderoso del país.

Si bien queda claro que no se trata de una reyerta pueril, las opiniones divergen a la hora de interpretar sus causas y consecuencias. La primera reacción de los voceros del cartismo –abogados, políticos, periodistas y un ejército de trolls– fue la de burlarse del ministro diciendo al unísono que la denuncia causaba risa y era puro humo. En la vereda de enfrente los anticartistas celebraron la iniciativa como si esta proviniera directamente de la embajada norteamericana y preanunciara un mameluco anaranjado. En realidad, no se trata de un vyroreí ni de una hecatombe.

Lo que más se le critica a Giuzzio es que haya presentado la denuncia a la Seprelad y no ante el Ministerio Público. Es un tonto, pues la Seprelad es un órgano incompetente para este tipo de acciones, sostienen. Solo que es ilógico sostener que Giuzzio sea torpe o desinformado, siendo que fue uno de los primeros fiscales del entonces novedoso Ministerio Público.

Si no recurrió a la Fiscalía General es porque sabe que su escrito quedaría congelado en algún cajón de Sandra Quiñónez hasta el día en que ésta abandone esa institución, puesta a disposición de su patrón político. Si se dirigió a la Seprelad es porque sabía que sería bien recibido. De hecho, el titular de dicho organismo, Carlos Arregui, desestimó todas las objeciones expuestas en los medios cartistas y aseguró que es competencia suya investigar lo denunciado.

Esta sintonía entre Giuzzio y Arregui refuerza la suspicacia de que las cosas no hubieran llegado hasta aquí sin el consentimiento de Mario Abdo. Si quedara alguna duda, la despejó el viceministro de Tributación, Óscar Orué, quien no solo afirmó que la Seprelad es la que debe indagar sobre el lavado de dinero, sino que la SET responderá con mucho gusto los pedidos que se le realicen sobre movimientos sospechosos de Horacio Cartes. A esta altura, sus abogados deben estar comprobando que no bastan los memes en las redes sociales como respuesta a la denuncia de Giuzzio. Esta puede provocar un daño insospechado en su armadura política. Es que lo obliga a defenderse desde su perfil más incómodo: el de la exposición pública de sus negocios.

Es posible que lo presentado por el ministro del Interior carezca de mucho sustento jurídico, pues consiste en un relato basado en el análisis de la supuesta falta de justificación de sus declaraciones juradas de bienes. Pero lo que el cartismo llama “simples conjeturas” de Giuzzio adquieren un atemorizante peso político cuando se habilita a organismos del Estado a hurgar en viejas historias.

Se podrá decir que todo lo que averigüen debe, finalmente, ser enviado al Ministerio Público y que de allí no pasará. Pero debe ser muy molesto que antes de llegar a ese punto sean revisados los presumibles puntos débiles de la fortuna, como las operaciones de préstamos a familiares y socios, las rutas oscuras del tráfico de tabaco y tantos otros aspectos que forman parte de los mitos ¿o realidades? del Paraguay de hoy. Y también puede ocurrir que el día de mañana la Fiscalía General esté en manos de otra persona. O que en algún lugar fuera del país un fiscal se interese por los datos recabados por la Seprelad.

Ninguna de estas posibilidades es agradable para Horacio Cartes. Tanto él como Giuzzio saben que se argumentará en lenguaje jurídico pero las motivaciones y resultados se medirán en sentido político. Amo las internas coloradas: ese efímero momento en el que los dueños del poder y la información nos muestran sus trapos sucios.