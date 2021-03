Giuzzio dice que "alquilados" iniciaron disturbios en manifestación pacífica

"No sé si son barrabravas, es la información más cercana que tenemos, de grupos diferentes, lo que los hacía mucho más agresivos, de eso nadie sabía. Sí se tenía conocimiento de presencia extranjera que ingresó al país con alguna intención que no sabemos", comentó al programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Giuzzio señaló que el día jueves ingresó al país un ciudadano venezolano, sin precisar el nombre del mismo, que fue expulsado de Estados Unidos por supuestamente cometer espionaje y participar en acciones contra el Gobierno.

"Pertenecía al grupo de (Hugo) Chávez, supuesto diplomático que se incorporó, hoy ya reconocido, a un sistema. Nos llamó mucho la atención, no sabemos si esto es parte de ese ingreso. No expusimos en su momento porque una teoría conspiratoria hoy en día no convence mucho, pero, dados los hechos, hoy surgen estas respuestas, más la presencia de estos grupos que fueron pagados para la acción", comentó.

El ministro mencionó que la intención de las autoridades policiales era garantizar el derecho a que los ciudadanos se manifiesten. "La orden que recibió la Policía es el menor uso de la fuerza, menos de arma letal. El uso de los balines de goma es el uso tradicional para situaciones como esta", indicó.

Justificó que la reacción policial se dio debido a la violencia iniciada por un grupo de vándalos. Dijo que no se pudo detener a estas personas en un primer momento, ya que se iba a interpretar como una agresión de la Policía Nacional.

Sin embargo, el secretario de Estado no quiso detallar de dónde se habría financiado al grupo que incidentó en la manifestación pacífica y apuntó a que se inició una investigación al respecto.

Más allá de esa situación, reconoció que la represión policial fue desmedida, aunque no quiso aceptar que se haya actuado mal.

"Se hizo lo que se tenía que hacer para que la gente pueda manifestarse, hasta el último momento. La policía tenía instrucción de no usar armas de fuego, solo los antimotines tenían escopetas con balines de goma", argumentó.

Giuzzio afirmó que se encuentran evaluando la situación con el presidente Mario Abdo sobre la acción policial, ya que al mandatario "no le gusta la violencia que se dio".

La manifestación se inició cerca de las 18.00 de este viernes, donde cientos de ciudadanos de distintas partes del país se convocaron sobre la calle El Paraguayo Independiente para expresar su cansancio y repudio a la desidia del Estado en materia de salud, economía y educación.

Sin embargo, cerca de las 20.00 inició un incidente sobre la calle 14 de Mayo y El Paraguayo Independiente, momento en que las fuerzas policiales repelieron a los manifestantes a tiros de balines de goma, gases lacrimógenos, la montada y carros hidrantes.

Esto derivó en que unas cinco personas resultaran heridas, requiriendo asistencia médica, mientras que cerca de la medianoche se confirmó la muerte de un hombre a causa de una herida de arma blanca. Desde la Policía Nacional se informó que el hombre no sería manifestante.