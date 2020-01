George R.R. Martin adelanta final diferente al de Game Of Thrones

El autor de la saga literaria Game of Thrones, George R. Martin, anunció un final diferente al de la serie en su novela.

El final de la octava temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos) fue uno de los eventos televisivos más vistos y comentados por los internautas, pero el final de la serie de novelas bajo el título de Canción de Hielo y Fuego tendrá un final diferente, según adelantó George R.R Martin.

Lea más: House of the Dragon será la primera serie derivada de Game of Thrones

"La gente conoce un final, pero no el final", expresó el autor en una entrevista con un medio alemán, según informó La Tercera.

La serie de Game Of Thrones tuvo un final inesperado con la muerte de Daenerys Targaryen en manos de Jon Snow y la elección de Bran Stark como rey de los Siete Reinos, lo que generó todo tipo de reacciones por parte de los espectadores, que no esperaban el final.

Entérese más: Game of Thrones triunfa, pero no brilla en los Emmy de las sorpresas

No obstante, los creadores de la serie de televisión, David Benioff y D.B. Weiss, habían revelado que Martin fue quien les dijo que el mismo final de la serie era su plan inicialmente para los libros que le faltan por escribir.

La serie contó con un total de ocho temporadas y el canal de televisión HBO ya anunció una precuela titulada House of the Dragon, que estará inspirada en la novela homónima del escritor.