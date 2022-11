El joven perdió la vida el sábado último y su pareja, Gloria Yetsica Espínola Cáceres, quedó gravemente herida en manos de uniformados en Ciudad del Este, Alto Paraná. Él resultó víctima de gatillo fácil y ella sigue peleando por su vida.

Su hermano, Cristian Ortiz, conversó con Monumental 1080 AM y criticó la actuación de las fuerzas de seguridad. "No puede ser que a un inocente le cobren la vida así nomas por equivocación", repudió.

Asimismo, pidió justicia, hasta que los responsables paguen con la cárcel la muerte de Alex Ortiz.

"Yo no sé cómo le voy a pedir a la Policía (justicia), siendo que ellos hicieron una injusticia contra mi hermano, yo no sé a quién pedirle, al ministro o al presidente o no sé quién. Yo ya no confío en la Policía Nacional. No solo yo, mucha gente, el pueblo, el país no confía", dijo a la radio, con impotencia.

Describió que la mamá quedó destrozada luego de perder a su único compañero que tenía en la casa, puesto que sus otros dos hijos residen con sus familias en otros puntos del país.

"Que paguen estos desgraciados. Son asesinos. Le acribillaron a mi hermano. Le llevaron al hospital, le tiraron ahí y después corrieron. Pero le sacaron fotos, porque había fotos", apuntó el hermano.

Versión policial no coincide

Ortiz mencionó también que la noche que se registró la muerte de su hermano en el kilómetro 12 Acaray, a unos 6.500 metros de la ruta PY02, en Ciudad del Este, la barrera de control no le hizo el alto a su hermano, sino que directamente efectuaron disparos contra su automóvil.

La Policía Nacional argumentó que estaban buscando a un hombre con orden de captura por narcotráfico identificado como Carlos Cabrera, quien se fugó de una cárcel de Argentina, por lo que realizaron un control en la vía pública, donde el ahora fallecido no detuvo la marcha, chocó contra una patrullera, iniciándose así los disparos.

Alex Ortiz estaba al mando de un vehículo Toyota Allion en el momento que se fue interceptado por los policías.

"Un vecino también tenían un Allion, él se quedó y los policías dijeron entre ellos que no era él y le hicieron pasar. Al salir él, después de eso salió mi hermano. Me imagino que habían dicho 'acá viene el Carlos Cabrera' y ellos ya le jugaron a matar, sin altear", enfatizó.

Insistió que la policía disparó desde una camioneta Ford Ranger, según pudo ver en un video de circuito cerrado al que accedió.

"Si era una patrullera, él se iba a quedar. Por qué iba a huir. Pero ellos estaban en un vehículo Ranger particular y dispararon y, obviamente, mi hermano se va a asustar y va a correr. ¿Quién se queda si le están disparando?", cuestionó.

De acuerdo con la Fiscalía, el personal policial implicado entregó un arma de fuego perteneciente supuestamente a la víctima fatal. El hermano descartó esta versión y aseguró que su hermano y la pareja no estaban armados.

"Aparte, mi hermano, él no fuma, no toma, no tenía ninguna latita en su vehículo. Él solamente se iba para divertirse a una quinta", apuntó.

Agentes investigados

Ocho agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y tres del Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná estuvieron involucrados, luego fueron detenidos e imputados por homicidio doloso.

Los procesados son el comisario Hugo Regis Florentín (50), el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez (41) y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero (45), todos integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

Además del oficial primero Roberto Samaniego Parquet (32) y los suboficiales César González Agüero (24), Javier Antonio Martínez Ocampos (29), Alfredo Villalba Agüero (26), Rubén Darío Giménez Maidana (41), Jaime Javier Ramírez Brítez (33), Alder Centurión Céspedes (35) y Pedro Osvaldo Brítez Achar (35), todos integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

También fue imputado con el mismo cargo y por frustración de la persecución penal un civil identificado como Jonathan López, quien habrían movido el rodado de las víctimas a kilómetros del lugar de los hechos.