Comandante lamenta "negligente" operativo de policías en CDE

Tras el nuevo caso de presunto gatillo fácil que involucra a 11 policías de Ciudad del Este, Alto Paraná, y que dejó un fallecido y una mujer gravemente herida, el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, afirmó que no existen reportes de que las víctimas hayan realizado algún disparo, pero dijo que sí se halló un arma de fuego en el vehículo, la cual será sometida a un peritaje.

“Yo no tengo reportes de que se haya disparado. Se ha incautado un arma. Eso es lo que puedo decir, pero no tengo reporte de que la persona haya disparado”, afirmó a través de Monumental 1080 AM.

En tanto, Fleitas manifestó que se debe analizar el proceder y el grado de responsabilidad de cada uno de los policías implicados en el hecho, debido a que considera que quizás no todos hayan utilizado sus armas durante el fallido operativo.

Alegó que actualmente el trabajo de calle de los policías es “muy difícil” y que día a día cuentan con muchos agentes que resultan heridos. Sin embargo, reconoció que esto tampoco es un argumento para justificar el uso irracional de las armas.

El alto jefe policial alegó que el hecho “opaca la buena gestión” que viene realizando la Policía Nacional, pero manifestó desde la institución "se enfrentará" el caso, por lo que trabajarán por el esclarecimiento del episodio.

En ese sentido, aseguró que, desde el momento en que se le informó del hecho, designó un equipo de especialistas de Asunción, a fin de que se desplacen hasta Alto Paraná para colaborar en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Indicó que el subcomandante y el director general de Prevención ya se trasladaron hasta Ciudad del Este, con el fin de interiorizarse sobre el caso, “poner la cara por la institución” y finalmente informar.

Comandante lamenta operativo negligente

“Está en investigación esto que penosamente ha acontecido. Es la segunda vez que ocurre este año en el mismo departamento y eso nos obliga a tomar algunas decisiones. Tenemos que auditar la gestión de los propios colegas de la zona, principalmente del GEO y del órgano investigador”, refirió, calificando el procedimiento de los agentes de “negligente”.

Seguidamente, el comandante lamentó que el hecho haya ocurrido pese a que recientemente culminó un curso de un grupo táctico en el que se abordó el manejo de crisis y de las armas conforme a las normativas vigentes.

Asimismo, dijo que el Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y la Agrupación Especializada son las dependencias policiales que tienen instrucciones y capacitaciones permanentes, debido a que son las encargadas del uso de las armas largas.

“Nos preocupa de nuevo la ocurrencia de este tipo de hechos. Podemos tener varios argumentos, pero ninguno va a justificar la muerte de una persona. Tomamos con toda la responsabilidad y seriedad, de tal modo a esclarecer lo acontecido”, reiteró.

Si bien dijo que cada caso que involucra a los agentes policiales en operativos irregulares o hechos delictivos se evalúa de forma distinta, aseguró que solo durante este 2022 fueron dados de baja por inconductas cerca de 30 uniformados.

Presunto gatillo fácil

Alrededor de las 21:45 de este último sábado, ocho agentes del GEO y tres del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional estaban buscando a un hombre con orden de captura nacional e internacional, que se desplazaba en un vehículo de la marca Toyota, modelo Premio, de color azul, en Ciudad del Este.

En un momento dado, el personal observó el vehículo de la marca Toyota, cuyo conductor, supuestamente, al percatarse de la presencia policial, atropelló una patrullera y luego se inició una persecución. En medio de ello, los agentes ejecutaron disparos y mataron al automovilista y dejaron malherida a su acompañante.

La víctima fatal fue identificada como Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, de 21 años, con domicilio en vida en el distrito de Domingo Martínez de Irala, Departamento de Alto Paraná, y la herida de bala es Gloria Yetsica Espínola Cáceres, de 30 años, domiciliada en Presidente Franco, ambos estudiantes universitarios.

Los once agentes implicados en el hecho ya fueron imputados por homicidio, mientras que la Policía Nacional dispuso cambios en las jefaturas de la Unidad de Investigación de Delitos y del GEO, dependiente de la Dirección de Policía del Alto Paraná.