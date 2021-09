En una comunicación con radio Monumental 1080 AM, el funcionario afirmó que intentaron asaltarlo cuatro personas desconocidas, que no eran indígenas manifestantes.

Mencionó que salió a la calle porque temía la quema de su automóvil y en ese momento, repentinamente, recibió un golpe por la espalda.

"En segundos recibo un golpe por la espalda y después viene otro, me da una patada y me echa en el suelo y me pide: celular, celular, celular", relató.

Periodista aclara que no fue agredido por manifestantes



Víctor Román dijo que al enterarse que varios vehículos se estaban incendiando frente al Congreso, fue a verificar la situación de su rodado



Víctor Román dijo que al enterarse que varios vehículos se estaban incendiando frente al Congreso, fue a verificar la situación de su rodado

Detalló cómo fue agredido brutalmente por presuntos tortoleros

La víctima trató de defenderse enfrentándose a sus agresores, pero recibió más golpes. Dijo que no le robaron nada, pero que su vehículo quedó dañado, le rompieron el parabrisas y la ventanilla del lado del acompañante.

"Eran otras personas, no eran manifestantes, porque cuando vieron que me estaban atacando, un colega les gritó y empezaron a correr y se fueron al bajo, hacia la Chacarita. He visto que llevaban notebook, ropas, que sacaron de los vehículos", indicó.

En la mañana de esta jornada se vivieron minutos tensos en las plazas adyacentes al Congreso Nacional, donde están apostados grupos de indígenas y campesinos para protestar contra la ley que criminaliza las invasiones, que es tratada este miércoles en la Cámara de Diputados.

Se registraron incidentes en el que resultaron heridos cuatro uniformados y tres vehículos siniestrados.