Luis Apesteguia, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta ( FTC ), respondió a los cuestionamientos de la familia del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, quienes cuestionan la falta de resultados y noticias sobre el paradero del político liberal secuestrado por el EPP .

En ese sentido, el teniente coronel sigue sosteniendo que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) está derrotado estratégicamente y sin posibilidades de seguir reclutando. Estas expresiones fueron duramente criticadas por las hijas de Denis al cumplirse 600 días del secuestro de su padre.

“Sabemos del dolor de la familia. Sabemos que todo lo que hagamos o digamos, mientras ellas no le tengan a su padre de vuelta, no va a ser suficiente. Entendemos perfectamente ese dolor, pero no compartimos las expresiones que dieron”, prosiguió.

Igualmente, el vocero de la FTC afirmó que el grupo criminal está reducido y oculto en un lugar inhóspito del Cerro Guazú, en el Departamento de Amambay.

“Están muy lejos de lograr su objetivo estratégico. Ellos perdieron totalmente el rumbo, ellos fracasaron estratégicamente”, subrayó y sostuvo que “seguirán trabajando con todos los medios que disponen”.

La familia Denis no tiene mayores novedades desde que el político fue llevado de su estancia Tranquerita, ubicada en el límite de Concepción y Amambay.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realicen una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, para la liberación.

Otro de los secuestrados por el EPP es el suboficial de policía Edelio Morínigo, quien permanece privado de su libertad desde el 2014. Mientras que Félix Urbieta fue llevado por miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).