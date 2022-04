Luis Apesteguia, vocero de la FTC , señaló a radio Monumental 1080 AM que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ) no puede reclutar a nuevos integrantes y se vieron obligados a refugiarse en comunidades indígenas.

En ese sentido, aseguró que el grupo criminal “está derrotado estratégicamente” y que su fuente de financiamiento, actualmente, sigue siendo el denominado impuesto revolucionario, que obtienen a través de amenazas a ganaderos y productores.

“El EPP no logró recluir a más hombres y por eso se resguardan en las comunidades indígenas, donde es muy difícil de infiltrar, ya que ellos se conocen”, afirmó. Indicó que los nativos colaboran con el grupo armado por temor o simpatía.

Igualmente, el teniente coronel advirtió que el grupo armado “se pasa día y noche planeando ataques” contra la FTC.

“Sabemos que cuando están callados ellos están preparando algo y si no lo hacen es porque no tienen la oportunidad, porque no le damos la oportunidad”, sostuvo.

Ataque a militares en Yby Yaú

Apesteguia indicó que los explosivos utilizados para emboscar a un grupo de militares fueron activados a distancia. Esto ocurrió en la estancia Paraíso, que se encuentra ubicada entre Yby Yaú y Colonia Sapucái, en los límites de Concepción y Amambay.

Lea más: Tres militares de la FTC son heridos en ataque en Yby Yaú

“Si la carga explosiva accionaba segundos después, probablemente, iba a afectar el habitáculo del vehículo”, explicó y resaltó la reacción rápida de los militares para evitar que los criminales se acerquen. Todos están fuera de peligro.

Dos vehículos se estaban desplazando por la zona y la rueda de la primera camioneta fue la que pasó por encima de uno de los explosivos.

En la misma zona se había registrado también en el año 2020 un enfrentamiento entre miembros del EPP y la FTC, que resultó en la muerte de dos niñas, hijas de integrantes del grupo criminal.