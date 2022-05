Forest Whitaker, Palma de Oro de Honor del 75 Festival de Cannes

Whitaker debutó en Cannes en 1988 con Bird, de Clint Eastwood, por la que ganó el premio a la mejor interpretación masculina.

"Ir a Cannes por primera vez hace 34 años me cambió la vida. (...) Siempre es un privilegio volver a este bonito festival para exponer mi trabajo y también para inspirarme en los mayores artistas de este mundo", indicó en el comunicado difundido por el certamen.

El actor también ha presentado en competición como actor A range in Harlem (1991), Body Snatchers (1993) y Ghost dog: The Way of the Samurai (1999), mientras que fuera de competición llevó Zulu en 2013 y Platoon en 2006 en la sección Cannes Classics.

En el 88 con Bird, según Cannes, el mundo descubrió a un actor de "una fuerza extraordinaria".

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, alabó además en la nota sus convicciones, la atención que presta a las nuevas generaciones y "su fe en un mundo mejor, que este contribuye a mejorar".

"Pocos son los artistas que consiguen ese bello equilibrio", dijo.

Cannes mencionó al respecto su oenegé Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), que trabaja en Uganda, Sudán del Sur, México, Camerún e incluso en Los Ángeles, o su rol como enviado especial de la Unesco para la Paz y la Reconciliación.

Como director de cine ha firmado además cuatro filmes: Strapped (1993), Waiting to exhale (1995), Hope floats (1998) y First Daughter (2004).

Con motivo de la entrega de la Palma de Oro de Honor en la inauguración del certamen, que se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo, se proyectará un día después en las Sesiones Especiales For the Sake of Peace, dirigida por Christophe Castagne y Thomas Sametin y producida por Whitaker.