Fiscalía auditará investigación abierta en contra de Mario Ferreiro

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, recibió al ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Luego de la audiencia solicitada por Mario Ferreiro, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo que ya recibió las grabaciones en las que, supuestamente, Camilo Soares gesta el “plan B” para tumbar al ex intendente de Asunción .

Dichos materiales serán entregados a técnicos forenses del Ministerio Público y podrían servir de elemento para determinar si existió o no implicancia alguna de funcionarios de la institución.

Adelantó que la investigación abierta a Ferreiro, en torno al esquema de recaudación paralela, será auditada y los audios que presentó este martes quedarán también a cargo de un agente fiscal.

“Nosotros si logramos ver que ella no actuó con objetividad se le puede llegar a apartar. Para eso vamos a revisar los expedientes y que ella nos muestre los elementos que tiene”, señaló Quiñónez.

Abogado cuestiona actuar de fiscala

El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, cuestionó el trabajo investigativo de la fiscala Stella Marys Cano y la imputación que formuló contra su cliente.

Ferreiro agregó que no hay pruebas suficientes para fundamentar una imputación contra el ex jefe comunal. “Técnicamente el acta de imputación no reúne los requisitos mínimos”, indicó el representante legal de Mario Ferreiro.

Fue el representante legal de Ferreiro el que reveló nuevos audios y afirmó que la causa que enfrenta el ex intendente fue armada hace tiempo.

Mario Ferreiro reforzará su seguridad

Por su parte, el ex intendente de la Comuna asuncena dijo que reforzará su seguridad y la de toda su familia, ya que teme por su integridad y que “cumplan con el cometido de masacrar a Ferreiro”, según manifestó al término de la audiencia que mantuvo con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Le dije (a Quiñónez) que uno no puede tomar tan a la ligera este tipo de presiones”, acotó.

Por otro lado, Ferreiro afirmó que confía en las instituciones del Estado, pero pidió “igualdad en el análisis de los audios”.

La imputación en contra de Ferreiro

El ex jefe comunal fue imputado por coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencia, en el marco de la investigación sobre una supuesta caja paralela en la Municipalidad de Asunción.

La defensa del procesado denunció en Telefuturo que Soares operó políticamente y tenía todo arreglado con la Fiscalía.

En uno de los audios se escucha, aparentemente, al líder del PMAS decir que contactó con un fiscal y que la intención era “masacrar a Ferreiro”.

Por el caso hay otras seis personas imputadas, entre ellas familiares del propio Ferreiro.