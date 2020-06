Fiscala sostiene que Juliette está con vida

“Yo sostengo que sí está con vida, no puedo ser tan imprudente y me tengo que respaldar en los instrumentos probatorios. Estamos abocados al estudio de la causa y es bastante compleja; hay veces que podemos acompañar la información, pero hay veces que por el contexto de la labor no podemos hacerlo público”, expresó Álvarez en contacto con radio Monumental 1080 AM.

La representante del Ministerio Público reiteró que por cuestiones de reserva, algunos aspectos de la investigación no pueden ser divulgados.

No obstante, afirmó que lo que la Fiscalía puede sostener hasta el momento es que la madre de Juliette, Lilian Zapata, y su padrastro, Reiner Oberuber, han incurrido en hechos punibles de abandono y violación del deber del cuidado en relación con la pequeña.

“Ella (la madre) tuvo una conducta penalmente relevante en cuanto al abandono sobre todo, al igual que el padrastro, y esto se crea en la circunstancia en que desaparece la niña. Pese a los cuidados que ellos están en la obligación de aplicarlos, más todavía en la condición de la niña, la expusieron ante un peligro de integridad física”, mencionó.

Álvarez reiteró que la prioridad de los investigadores es encontrar con vida a Juliette y por ello continuarán con los procedimientos en el caso.

La niña de 7 años desapareció el pasado 15 de abril en una finca donde residía en la ciudad de Emboscada, Cordillera. La menor se encontraba jugando con dos cabras que aparecieron 10 días después a 10 kilómetros de la vivienda.

Agentes policiales y militares ya realizaron varios procedimientos en su búsqueda, pero hasta el momento no hay rastros de ella.

Defensa del padre de Juliette coincide con fiscala

Por otro lado, la abogada Graciela Noguera, representante legal del padre de Juliette, dio una conferencia de prensa este lunes y dijo que para ella Juliette está viva.

"Sabemos que Juliette está con alguien. Digo ‘sabemos’ en el sentido que no encontramos un elemento que nos manifieste lo contrario", expresó la profesional del Derecho.

Asimismo, Noguera se ratificó en que el abogado Óscar Tuma, quien la acompañaba en el caso hasta hace unos días, perjudicó la investigación al “decir cosas que no tenía que decir”.

Sobre el punto, aseguró que el padre de la niña fue quien decidió revocar el poder a Tuma y no se trató de una renuncia, como dijo en principio el propio Tuma.