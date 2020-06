Abogada critica "discurso de odio" de Óscar Tuma hacia la madre de Juliette

"El doctor Óscar Tuma se fue (del caso) porque falló. En principio agradezco sus buenas intenciones, pero hizo cosas que no tenía que hacer, dijo cosas que no tenía que decir. Este es un caso muy sensible para estar abriendo la boca cada vez que nos da la gana", afirmó este lunes la abogada Graciela Noguera.

Se trata de una de las representantes legales del padre de Juliette, la niña de 7 años desaparecida el pasado 15 de abril de una propiedad en Emboscada, Departamento de Cordillera.

El viernes pasado, Tuma se apartó del equipo de abogados y declaró que lo hacía debido a que el padre —quien se encuentra en Suiza con la hermana de Juliette— busca proteger a la madre de la niña, Lilian Zapata, y centrar la investigación en el padrastro, Reiner Oberuber, ciudadano alemán.

"El doctor Óscar Tuma sencillamente no debió hacerse la estrella y mientras yo esté no voy a permitir que nadie venga a hacerse el ídolo y embanderarse con un caso tan sensible como el de Juliette (...). Dio informaciones que no tenía que dar, versiones que no tenía que dar, no sé si inventó hipótesis, testigos", aseguró la abogada Noguera en Monumental 1080 AM.

Lea más: Óscar Tuma se aparta de la defensa del padre biológico de Juliette

En ese sentido, dijo que debido a todas las versiones que se generaron a partir de las declaraciones públicas de Tuma, los abogados del padre de Juliette y el Ministerio Público acordaron establecer "una mesa comunicacional" para proveer información responsable al público en general sobre el caso.

"Es mentira esa sensación que dejó ese discurso de odio del doctor Óscar Tuma hacia la madre, porque hoy la población dice: 'no, la mamá nunca luego le quiso', 'no, el papá nunca luego le quiso'. Eso es mentira. Hoy hay un papá pendiente de su hija y no vamos a revictimizar a Juliette", indicó Noguera.

La hipótesis más fuerte apunta a un trasfondo "turbio"

Por otra parte, la abogada del padre de Juliette aseguró que ella habló con Lilian Zapata —quien se encuentra presa por este caso en el Buen Pastor— y pudo ver que quería colaborar con la investigación.

"Hoy puedo asegurar que Lilian Zapata está prácticamente incomunicadada. Hablé con ella en dos ocasiones. Ella manifiesta que quiere colaborar conmigo, pero cuando le consulta a su abogado, este le da indicaciones de que no me reciba y no hable con la sicóloga que le recomendé para que le asista y le contenga", relató la abogada.

Nota relacionada: "Hay hipótesis de que Juliette fue entregada a allegado del padrastro", dice abogado

"Ella está aislada de nosotros. No le recibe al papá, a sus parientes, a sus amigos, solamente al abogado de su pareja. Ella básicamente no puede hablar. Si vamos a analizar los hechos, vamos a indagar que siempre fue una mujer sometida el tiempo que estuvo con este alemán", añadió.

En ese sentido, dijo creer que hay una posibilidad de que Lilian Zapata esté siendo coaccionada, manipulada o amenazada a no dar más datos a los investigadores. Sobre el punto, criticó la actitud del abogado de la defensa del padrastro y la madre, Max Narváez, por no compartir todo lo que sabe para encontrar a Juliette.

Finalmente, dijo que la hipótesis apunta a que la desaparición de Juliette tiene que ver con el entorno del padrastro de Juliette.

Le puede interesar: A un mes de la desaparición: ¿Dónde está Juliette?

"No tengo conocimiento de sus vínculos (de Reiner Oberuber) con la extrema derecha, pero sí creo que había un tema de dinero ahí en la sociedad. No tenemos la información precisa, pero evidentemente esa gente andaba en temas económicos turbios, pero creemos que tiene que ver con el entorno de ellos", aseguró la abogada.

"La versión más fuerte que tenemos es que alguien llevó a Juliette y hay un tema de dinero, de negocio detrás", añadió.

Tanto Reiner Oberuber como Lilian Zapata están presos y procesados por los delitos de violación del deber del cuidado y abandono.