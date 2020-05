Familiares piden a autoridades indagar muerte de una mujer en Asunción

Gloria María Benítez Ortiz, de 37 años, fue encontrada muerta el domingo 29 de marzo, en el interior de un sanitario del departamento que alquilaba en el barrio Terminal de la ciudad de Asunción. Tenía dos impactos de bala, una en el pecho y otra en la cabeza, y según los investigadores se trató de un suicidio, sin embargo los familiares no creen esta hipótesis.

Sus familiares apuntan a que pudo tratarse de un feminicidio y que el presunto autor sería Carlos Morínigo, quien era pareja de la víctima por más de 20 años. Este hombre fue el último que la vio con vida y el primero en encontrar el cuerpo.

El hermano de la mujer, de nombre Luis Benítez, dijo que no cree que el caso haya sido un suicidio porque dos días antes de ser encontrada muerta, él mantuvo una conversación con ella y la vio muy alegre, tenía muchas cosas que hacer.

Dijo que en los próximos días iba a ser el cumpleaños de su madre y su hermana le dijo que tenía mercaderías que quería que él le lleve, además tenía planeado pasar la Semana Santa con su familia.

"Ella estaba bien, el viernes le llamó por videollamada a mi mamá y le mostraba las mercaderías que tenía para ella para la Semana Santa. El domingo me comuniqué con ella y ya no le llegaban mis mensajes, le llamé y ya no contestó más", expresó el joven con conversación con un medio local.

Comentó que por los medios de comunicación se enteraron de que se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un inquilinato y que se trataba de su hermana.

"Nosotros no creemos que mi hermana se haya autoeliminado", aseguró.

Ex pareja relata constantes amenazas

Gloria María Benítez Ortiz había terminado la relación con Carlos Morínigo e inició un romance con Alberto Sánchez por un tiempo; sin embargo, volvió a separarse de este, para reanudar su relación con Morínigo porque supuestamente la amenazaba.

Alberto Sánchez explicó que Gloria recibía constantes amenazas por parte de Morínigo, quien supuestamente era bastante agresivo con ella y que la maltrataba mucho.

"El señor empezaba a tomar, se ponía agresivo, le pegaba, muchas veces entraba yo a defenderla y sacaba el señor su arma de fuego para amenazarla otra vez, después ya era muy continuo y ella se fue a vivir otro lado, él la perseguía constantemente", expresó.

Comentó que mientras mantuvo la relación con Gloria, vivían en la ciudad de Capiatá y que la mujer trabajaba entre semana y por ese motivo alquiló un departamento en Asunción. Dijo que los sábados la buscaba del sitio y los lunes la volvía a dejar en el lugar.

Un día, Gloria le contó que Carlos Morínigo fue hasta donde ella habitaba y le pidió que vuelva a vivir con él y que de lo contrario mataría a sus familiares. Agregó que allí terminó la relación entre ambos y ella volvió con Morínigo.

"El sábado 28 de marzo el señor estuvo tomando bebida alcohólica en el departamento y ya no sé más hasta qué hora. Él estuvo hasta tarde en el local y él sí o sí se iba a las 17.00 y se quedaba en su casa, y justo esa vez él salió a las 23.00 y hay grabaciones", aseguró.

Siguió relatando que Morínigo fue supuestamente para almorzar con ella el domingo 29 de marzo pasado y como ella no abría la puerta, el hombre llamó a la Policía Nacional a pedir ayuda, según su propio relato.

Sin embargo, la propietaria del alquiler dijo que Morínigo supuestamente ingresó directamente al sitio porque él tenía su propia llave.

"Él le dijo que algo raro estaba pasando porque se subió y no le encontró a Gloria y que la puerta del baño estaba con llave, pero la cerradura del baño no funcionaba", explicó.

La Fiscalía debe investigar, dice abogada

La abogada de la familia, identificada como Romina Fernández, dijo que un día antes del hallazgo del cuerpo estuvieron tomando bebida alcohólica, según el relato de la dueña de la propiedad.

"Se supone que el Ministerio Público tiene que investigar, ese es su trabajo, acá no hay ninguna investigación previa, no se le llamó a declarar al señor Carlos Morínigo y fue la primera persona que le encontró y la última persona con quien estuvo la señora Gloria Benítez", expresó.

Mencionó que ella aún no tiene a mano la copia de la carpeta fiscal, lo que le llama poderosamente la atención porque un abogado de Morínigo ya tuvo acceso a la copia.

Aseguró que Morínigo contrató un abogado para que se puedan retirar todos los muebles de la vivienda donde vivía Gloria y que el sitio nunca fue inspeccionado por los investigadores, incluso el sanitario está todo limpio.

"Supuestamente ella se encerró en el baño y se disparó ahí y no hay rastros de sangre, no hay nada", lamentó.

El caso

El 29 de marzo pasado, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en el interior de un inquilinato ubicado sobre las calles Paraíso casi avenida Fernando de la Mora, en la ciudad de Asunción.

Los vecinos alertaron a la Policía Nacional del hallazgo del cuerpo, que estaba en el suelo, detrás mismo de la puerta del sanitario.

La Policía Nacional y agentes de Criminalística realizaron los trabajos de rigor en aquel momento y determinaron que se trató de un suicidio.