Familia de Óscar Denis confía en la FTC, pero exigen resultados

Los familiares del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, exigen resultados en la búsqueda.

Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), manifestó que no tener noticias sobre su padre es agobiante para toda la familia, pero aseguró que no pierden las esperanzas.