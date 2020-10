Familiares de Óscar Denis pidieron a Abdo Benítez intensificar búsqueda

“Y se está trabajando”, fueron las primeras palabras del titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, sobre el secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis. El político liberal y ganadero fue secuestrado por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Y se está trabajando (...), golpea muchísimo, golpea mucho, son males endémicos que venimos teniendo y, bueno, es el primer secuestro en nuestra gestión de Gobierno y nos golpea muchísimo, estamos trabajando con todo el equipo de seguridad”, manifestó, antes de visitar a la familia.

Asimismo, dijo que se mantiene la estrategia de siempre, que se está fortaleciendo el sistema de seguridad lentamente y recibiendo apoyo internacional. "Esperamos una pronta recuperación con vida del señor Denis, eso es lo que todos esperamos, ojalá se pueda dar rápido”, apuntó.

De la misma manera, sostuvo que mientras que no se le tenga a Denis con vida, no se puede hablar de resultados. Tampoco quiso hablar sobre si estaría con vida para no ser irresponsable.

Tras la reunión, ya solo habló la hija del secuestrado, Beatriz Denis, quien indicó que se conversó sobre varias cosas, pero que Abdo Benítez y su Gabinete le aseguraron que se está haciendo todo el esfuerzo dentro de las posibilidades y que se seguirá así hasta tanto vuelva su papá sano y salvo.

De igual manera, mencionó que la liberación es todo lo que esperan y más sabiendo que como familia cumplieron con el requerimiento del EPP, por lo que piden un canal de comunicación, ya que no se está dando la liberación.

Entre otras cosas, indicó que el pedido que realizaron al Gobierno es que sigan trabajando e intensificando las labores de búsqueda para descartar lugares donde no estaría su padre, con base en informes de inteligencia y para que se realice la búsqueda en otras zonas.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, estuvo conversando con la familia antes de que llegue el presidente de la República.

Abdo Benítez habló con la prensa tras la inauguración de obras de infraestructura en el Colegio Nacional Agropecuario San Sebastián y la habilitación de mejoras en la Escuela Básica 2666 San Sebastián en Horqueta, Departamento de Concepción.

Lo más nuevo en el caso es la imputación de tres de los supuestos captores del político liberal y ganadero.

El fiscal Federico Delfino señaló que tres adultos y tres adolescentes, entre ellos dos indígenas, fueron identificados como los supuestos captores.

En ese sentido, fueron imputados Esteban Marín López, Luciano Argüello y Rubén Darío López por terrorismo, asociación terrorista, privación de libertad y extorsión agravada.

Para la liberación de Óscar Denis Sánchez, la banda criminal pidió que la familia del secuestrado realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, lo cual ya fue cumplido. No obstante, también existía un pedido al Gobierno que no se cumplió y que consistía en la liberación de los principales cabecillas de la banda, Alcides Oviedo y Carmen Villalba.