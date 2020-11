Ex titular del Indert, Mario Vega, es beneficiado con arresto domiciliario

El ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega.

La jueza de Garantías Hilda Benitez concedió el arresto domiciliario al ex titular del Indert, Mario Vega, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares con una fianza real de G. 800 millones, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

A principios de este mes, los abogados defensores de Vega, Roberto Zappattini y Francisco Guerrero, ya solicitaron que se aplicaran las medidas alternativas a la prisión. Pero el pedido había sido negado ya que la magistrada consideró que existía peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, por lo que decretó la prisión.

Como la cárcel de Tacumbú se encuentra cerrada, se estudiaba la posibilidad de llevarlo a la penitenciaría de Emboscada o a la cárcel de Misiones. Sin embargo, se irá a su domicilio.

El Ministerio Público investiga dos causas penales que involucran a Vega y a otros funcionarios de la institución. Una de las investigaciones tiene que ver con un supuesto pedido de dinero por parte de las autoridades del ente público a cambio de dar trámite para la adjudicación de un inmueble en el Chaco paraguayo.

Este caso está en manos del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien precisó que se trata de cuatro expedientes que totalizan 16.000 hectáreas. De acuerdo con la investigación, se habría solicitado la suma de USD 200.000 para solucionar el conflicto de las personas que se encuentran en la zona. La misma habría sido solicitada por los funcionarios del Indert.

En la segunda causa fueron imputadas seis personas, entre ellas directivos del Indert, además de Vega, su ex director de Gabinete José Luis Clerch, el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León y el ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos.

Se presume que Diego de los Ríos pidió USD 25.000 a nombre de él y de Vega a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir haciendo desembolsos para la construcción de pozos artesianos.

El Indert desembolsó G. 439 millones y G. 300 millones, para supuestamente construir los pozos, y el pedido de coima sería para seguir desembolsando. Por este hecho, también están imputados dos representantes de Fucela, por soborno, lesión de confianza y cohecho pasivo agravado.

Por su parte, Vega se encuentra procesado por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido de honorarios. Tras su imputación, el abogado fue destituido del cargo y en su reemplazo asumió Gail Gina González Yaluff como interina.