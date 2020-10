Caso Indert: Justicia analiza derivar a Emboscada a Mario Vega

La jueza Hilda Benítez ordenó la remisión del ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Mario Vega a la cárcel de Tacumbú.

En ese sentido, la magistrada ordenó la remisión de Vega a la cárcel de Tacumbú durante la audiencia de imposición de medidas, tras su detención registrada este viernes.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó a Última Hora que la penitenciaría de Tacumbú se encuentra cerrada y no hay posibilidad de recibirlo allí.

Asimismo, mencionó que se analizará la posibilidad de llevarlo a la cárcel de Emboscada o de Misiones.

El ex titular del Indert tenía una orden de detención por la causa relacionada al cobro indebido de honorarios, mientras que en otra de las causas se lo vincula a un pedido de coima de USD 25.000 a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela).

Por este hecho, fueron imputadas seis personas, entre ellas el ex director de Gabinete José Luis Clerch, el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León y el ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos.

Tras su imputación, el abogado fue destituido del cargo y en su reemplazo asumió Gail Gina González Yaluff como interina.