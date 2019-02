Ex juez niega haber designado a médicos que asistieron a Arrom y Martí

“Estuve ahí. Fui testigo de cómo llegaron, estaban bastante golpeados, pero enseguida salí para dar lugar a la junta médica. Juntaron una cantidad de médicos y quedó a cargo de ellos. Yo no tenía más nada que hacer”, confirmó el ex juez Marcos Köhn Gallardo a Monumental 1080 AM.

Sin embargo, negó haber designado a tres de los integrantes de la junta médica que atendió a los ex miembros del entonces movimiento Patria Libre.

El abogado Carlos Abadie Pankow, defensor de Arrom y Martí, fue quien en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aseguró que Köhn designó a los profesionales, lo que fue calificado por este último como “mentira falaz”.

Destacó que estuvo en el nosocomio en carácter de funcionario de la Corte y no en calidad de juez, porque no tenía ninguna facultad ni potestad en el caso.

Contó que al enterarse de la aparición de los ex integrantes del entonces movimiento Patria Libre, se puso en contacto con quien era ministro de la Corte, Raúl Sapena Brugada, quien lo comisionó a ir al sanatorio en representación de su unidad.

“Para entender qué estaba ocurriendo y asegurarles a estos señores (Arrom y Martí) que todos sus derechos y vida serían respetados por el Poder Judicial”, apuntó.

El jueves último se realizó la primera audiencia en la Corte IDH en la ciudad de San José de Costa Rica, en donde incluso participarticiparon el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros representantes del Gobierno.

Juan Arrom y Anuncio Martí presentaron una denuncia ante este estamento internacional por supuesto secuestro y tortura por parte de agentes estatales. Como parte de la compensación exigen al Estado paraguayo el pago de más de USD 100 millones.

Sin embargo, el tribunal internacional comprobó que los denunciantes no agotaron las instancias jurídicas ante la justicia paraguaya antes de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Juan Arrom fue el único de los denunciantes en comparecer. Lo hizo por videoconferencia desde Curitiba, Brasil, donde confirmó que reside desde hace 17 años.

Durante el interrogatorio al que fue sometido entró en contradicciones, y los jueces no quedaron muy convencidos con varios argumentos como el motivo por el que solicitan dinero al Estado paraguayo, la forma en la que actuaron los agentes estatales, y cómo fueron hallados el día de su liberación.

Familiares y víctimas de secuestro lanzaron días atrás una campaña denominada #NiUnDólarParaElSecuestro donde exigen que la Corte IDH no falle a favor de los denunciantes, a quienes acusan de ser los propulsores de la industria del secuestro en Paraguay.