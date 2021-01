Lea más: Pedro Ferreira dice que nuevo director de Itaipú lo presionó para concretar acta secreta

Asimismo, sostuvo que González debe dar a conocer sus diplomas y tesis presentadas, ya que no figura en el Alumni de la Universidad.

federico gonzález estudios 2 El director de Itaipú facilitó sus títulos y diplomas para desacreditar lo expresado por el ex embajador ante el Vaticano. Foto: Gentileza

"En honor a la verdad, a la transparencia y a la decencia, debe mostrar al pueblo paraguayo si es que existen o no esos títulos y tesis y despejar toda la gran duda que pueda existir al respecto", remarcó.

Embed Además del grave hecho del acta entreguista y la presión a Ferreira para renunciar, Federico González debe demostrar si... Publicado por Esteban Kriskovich en Martes, 26 de enero de 2021

Federico González asumió recientemente en medio de críticas como director de Itaipú, tras haber presionado al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, para que firme el contrato que operativizaba el acta secreta de Itaipú, a pedido de Mario Abdo Benítez, razón por la cual Ferreira terminó renunciando al cargo.

Entérese más: Cambios en el Gabinete: Giuzzio a Interior, Acevedo a Cancillería y González a Itaipú

El acta secreta de Itaipú iba a generar un perjuicio patrimonial de alrededor de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por lo que el funcionario se negó a firmar el contrato.

Federico González estudios Federico González calificó de descabelladas las acusaciones en su contra. Foto: Gentileza

Una vez que se dio a conocer el acuerdo con el Brasil, se desató todo un escándalo, renuncias de importantes autoridades como el ex canciller Luis Castiglioni, el ex director de Itaipú, Luis Alberto Alderete, y el ex embajador Hugo Saguier, además de dos pedidos de juicio político para el presidente de la República y su vicepresidente, Hugo Velázquez, los cuales no corrieron gracias al apoyo del ex mandatario Horacio Cartes.

A Federico González le parece un chiste

En contacto con Última Hora, Federico González expresó que le pareció un chiste cuando vio la publicación y algo descabellado.

De igual manera, dijo que le extraña que provenga de una persona que ejerció ante la sede del Vaticano, pero que se están diciendo ya muchas cosas de su persona.

Al respecto, aseguró que sí cuenta con dos maestrías en Estados Unidos y otros cursos realizados, los cuales facilitó a Última Hora.