Ante los fuertes rumores sobre la supuesta renuncia de Sandra McLeod a la Intendencia de Ciudad del Este y pese a que la misma ya haya negado esta posibilidad, el diputado Antonio Buzarquis consideró que tal decisión no debería afectar el rumbo de la intervención del Municipio.

“Si ella renuncia y se deja de lado la intervención, queda claro que solamente se busca procesarla a ella y no trasparentar la institución”, sostuvo el legislador en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Buzarquis dijo que el procedimiento no debería ser una cuestión personal sino, más bien, debe responder al reclamo ciudadano que la puso bajo sospecha de una mala administración de los recursos de la Municipalidad.

“El pedido no es una cuestión personal, no es contra Sandra McLeod, se pide la intervención a la administración municipal. Yo continuaría con el procedimiento, es lo que considero, pero no puedo hablar por el pleno”, refirió.

El pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este será tratado en Diputados este martes. Será el primero en tratarse, y se estima que la sesión extraordinaria para el efecto se iniciará a las 9.00.

Los demás municipios que están en la mira son Limpio (Central); Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera), La Colmena (Paraguarí) , el de Santa Rosa del Aguaray y el de Ñumí.