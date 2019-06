Estantes de librería vacíos por bajo índice de lectura en Paraguay

A través de un comunicado, informaron que de esta forma reflejaron la cantidad de libros que lee en promedio un paraguayo cada año, 0,25%.

“De América Latina, Paraguay es uno de los países que menos invierte en educación y uno de los que posee el más bajo índice de lectura”, lamentó el director general de El Lector, Pablo Burián.

Agregó que Paraguay no está preparado para competir en la economía del conocimiento, y las personas, debido a su escasa formación, no pueden acceder a mejores condiciones de vida.

La campaña contó con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Editores, Libreros y Asociados (Capel), que informó que en ocho de cada 10 hogares paraguayos no hay libros, lo que impide que se genere desde la niñez el hábito de la lectura.

Para la Unicef, la ausencia de libros en las casas constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la niñez y adolescencia en el país.

Burián sostuvo entonces que el hábito de la lectura impacta de manera importante en la calidad de vida de los países. “Los países con mayor inversión en educación y que poseen una ciudadanía que lee son naciones ricas: poseen instituciones fuertes y confiables, alto poder adquisitivo y son líderes en innovación”, apuntó.

Según el último informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCD), siete de cada 10 alumnos en Paraguay no comprenden lo que leen, ocho de cada 10 no alcanzan el nivel deseable en ciencias, y nueve de cada 10 no llegan al nivel mínimo en matemática.