Esperanza Martínez cree que se quiere "dinamitar" el Frente Guasu

El Frente Guasu atraviesa por una crisis desde el momento en que no se logró conformar dentro de la Concertación Nacional una chapa presidencial entre el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y su candidata, Esperanza Martínez.

Esto generó enojo en la base de la coalición de partidos de izquierda y, además, ocasionó la salida de uno de sus movimientos, el Partido Popular Tekojoja (PPT), encabezado por el senador Sixto Pereira.

Esperanza Martínez, quien descabalgó de su candidatura presidencial para volver al Senado, dijo a radio Monumental 1080 AM que ahora "como nunca" y quizás ante la ausencia del principal líder de Frente Guasu se hace difícil la posibilidad de tener una discusión interna y tomar las decisiones consensuadas.

Hizo un llamado a los movimientos de base para trabajar con calma. Manifestó "a título personal" que es el momento de la alternancia para romper con el modelo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) que tiene más de 70 años.

"Lo que se quiere es dinamitar (el FG) y lamento que mi amigo Euclides (Acevedo) sea parte de este proceso (...) porque esta conversación la tenemos que tener con él. Yo digo que, lo tengamos de manera interna con él, porque ahora esto está produciendo que salgamos. No nos presenta como una opción seria. Creo que son días de confusión", expresó a la radio.

El ex canciller nacional y candidato a presidente de la República tiene el interés de que el senador Jorge Querey, del Frente Guasu, sea su compañero de fórmula. El legislador, por su parte, no descartó conformar la chapa para la vicepresidencia.

La legisladora de izquierda reveló que le hizo un pedido especial.

"Lo único que le pedí es que no dividiera a las bases del Frente Guasu. Él me dijo: 'Si es todo el Frente Guasu, bien. Pero no voy a aceptar con una parte del Frente Guasu', y yo confío en su palabra. Seguramente, por eso hay una insistencia de instalar que todo el Frente Guasu va a salir", añadió sobre la Concertación.

En este sentido, reconoció que Euclides Acevedo es un candidato que podría tener un crecimiento importante, lo cual puede significar "la división de la opción de la oposición", que podría permitir nuevamente otro triunfo del Partido Colorado.

"Si Euclides era el precandidato en la Concertación, hasta hubiera sido la vice de Euclides. No de los liberales, pero hasta de Euclides podría haber sido dentro de la Concertación", admitió.

En este escenario, el senador Miguel Kencho Rodríguez indicó en la víspera que siete movimientos más del Frente Guasu se retirarán de la articulación política de opositores y no descartó más salidas a fin de presentar otra chapa presidencial.

Sostuvo que se barajan los nombres de Jorge Querey, Sixto Pereira y Vidalia Sánchez.