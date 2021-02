Enfermera superó dos veces al Covid-19 en solo tres meses

Se trata de Arminda Molinas, enfermera con 25 años de trayectoria, quien el 11 de noviembre del 2020 fue dada de alta del primer cuadro de Covid-19, el cual logró superar en su domicilio, siguiendo indicaciones médicas.

Sin embargo, el 11 de enero de este año, la mujer volvió a dar positivo a la enfermedad luego de que su esposo contrajera el Covid-19. Aunque, inicialmente su reinfección fue tratada como un caso de dengue al considerar que aún tenía la inmunidad.

“En muy poco tiempo me recontagié del Covid y pasé muy mal, realmente esta segunda vez fue demasiado grave. Dios me devolvió la vida y estoy en mi casa de vuelta, estuve 20 días internada, 19 días dependí totalmente del oxígeno, no podían sacarme porque mis pulmones no respondían”, señaló la mujer.

La enfermera agregó que la primera vez que contrajo el coronavirus no fue muy grave. “Me dio también neumonía, me interné en mi casa esa vez. La segunda vez llamé al 154, hablé con los médicos del hospital y ellos me dijeron que era imposible la reinfección en tan poco tiempo”, agregó.

No obstante, ante la permanencia de los síntomas, recurrió al Hospital Respiratorio del IPS donde le hidrataron y luego volvió a su casa, pero la trataban como caso sospechoso de dengue, porque para los médicos era imposible la reinfección en corto tiempo.

“Al día siguiente fui de vuelta al hospital porque no aguantaba mi dolor de cabeza, dolor de cuerpo y fiebre alta y otra vez me dijeron que aguante un poco, que el lunes ya me va a salir positivo dengue. El lunes fui al Hospital Regional a sacarme la sangre para el test de dengue, pero ya no aguantaba, me hicieron una radiografía y se percataron que era Covid, mis pulmones ya no funcionaban”, indicó.

Tras salir de alta, la profesional reflexionó y pidió a la población tomar conciencia, a cuidarse y cuidar a las personas más vulnerables. Sugirió evitar las reuniones, cumpleaños y otras actividades no esenciales.

La funcionaria relató que no es fácil estar en el pabellón donde son asistidos los pacientes con Covid, hay falta de medicamentos y muchas personas están desesperadas buscando dinero para conseguir medicamentos.