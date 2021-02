Relajo contribuye a endemia de accidentes que colapsan terapias

Endemia en pandemia. Un excesivo relajo ciudadano; en plena pandemia, incide en el aumento de accidentes de tránsito en autos y motos que colapsaron este fin de semana la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni.

Los médicos tuvieron que reconvertir dos quirófanos como si fueran salas de internación de terapia para los pacientes politraumatizados. Ayer, las salas ya fueron despejadas y los pacientes ocuparon un espacio en terapia. Hasta una sala que denominan showroom, destinada a los procedimientos de intubación antes de pasar a terapia, ayer estaba ocupada por un paciente accidentado, comentó el director Agustín Saldívar. Un total de 476 personas fueron atendidas entre el viernes y domingo pasado en el Hospital de Trauma, que sobrepasaron la capacidad de internación y el servicio de urgencias. “Llegamos a ubicar hasta en quirófanos a pacientes para terapia. Estábamos sobrepasados. Amanecimos (el lunes) con desocupación de esos quirófanos. Se estabilizó. Estamos llenos al tope”, señaló el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma. “No hay conciencia. Estamos como el único hospital de referencia a nivel Paraguay de trauma. Realmente es importante que nosotros nos comuniquemos sobre nuestros usuarios potenciales. Usuarios potenciales somos todos”, señaló. El doctor Saldívar solicitó extremar los cuidados en el tránsito, dejar el relajo. “Manejemos en la ruta con velocidad prudencial, respetemos las señalizaciones. Transitar por calles que conocemos porque lamentablemente el estado de las calles son feas. Invitamos a los motociclistas que respeten las señales de tránsito. Ellos no esperan que se prenda la luz verde para pasar, pasan nomás. El uso de casco es elemental. Es importante que tenga el casco en la cabeza, no del brazo”. LA ENDEMIA EN CIFRAS Un cóctel letal de relajamiento sumado al alcohol y la imprudencia inciden en el aumento de accidentes de tránsito. Pese a que el horario de circulación está prohibido de 00.00 a 05.00, las calles son tomadas por la irresponsabilidad ciudadana. Las cifras del Hospital de Trauma hablan por sí solas. “La violencia creció en las calles. El desprecio por la vida, aparentemente sumado a las pérdidas en pandemia, hace que pareciera que la gente anda con 20 a 30 kilómetros de más”. Un total de 1.457 personas fueron atendidas en el Hospital de Trauma en solo una semana. De esas cifras, 195 adultos y 4 niños corresponden a accidentes de tránsito en rodados. En moto, la cantidad alcanzó 136 accidentados, entre ellos, dos niños. En una semana registraron 8 fallecidos, de los cuales 3 fueron por accidentes en moto y 1 en auto. “La terapia intensiva en trauma es rotativa. Mandé un SOS porque era imparable. Solucionábamos uno, venía otro. Solucionaba uno y venía otro. La semana pasada esa situación se mantuvo hasta el miércoles. De los quirófanos no pueden salir por falta de espacio en la terapia”. En el Hospital de Trauma las 21 camas de UTI para pacientes adultos están ocupadas, al tope. Ayer, en horas de la mañana solo dos camas de UTI para pacientes pediátricos estaban disponibles de un total de 8. Un quirófano ocupado significa una cirugía programada suspendida. “Hay gente que está hace dos meses esperando cirugía. Perjudica la resolutividad del hospital”. En una semana, se suspendieron 22 cirugías, refirió el galeno. Además, los pacientes con Covid-19 diagnosticados en el Hospital de Trauma son derivados a los hospitales de contingencia respiratorios.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



SATURACIÓN EN UTI. En el Hospital de Trauma internaron a los accidentados en quirófanos.



CIFRA SOS. Un total de 1.457 personas fueron atendidas en el nosocomio en solo una semana.



El uso de casco es elemental. Es importante que tenga el casco en la cabeza, no del brazo.

Dr. Agustín Saldívar,

director del Hospital de Trauma.