Sin embargo, desde la Cámara de Comercio y Servicios volvieron a insistir con la seguridad a mediados de este mes. El presidente del gremio, Said Taigen, mencionó este martes que se volvieron a reunir con la cúpula policial esteña para "encontrar una solución a la problemática de la ciudad".

Comerciantes y representantes de la Gobernación de Alto Paraná, la Municipalidad de Ciudad del Este y de las fuerzas de seguridad locales volvieron a mantener una mesa de diálogo esta jornada, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

Nota relacionada: Reactivan Consejo por ola de robos a compristas en CDE

El vocero de los comerciantes expresó su preocupación por la situación que golpea al rubro, ya que se pierde competencia y va deteriorando la imagen país. "Eso es lo más grave", resaltó durante el evento.

"No podemos decir que no hubo respuestas. Hubo. Pero, lamentablemente, las respuestas fueron insuficientes. Por eso, esta reunión es para ver qué más se puede hacer, porque, según la Policía, ellos no pueden intervenir en los edificios; necesitan el acompañamiento de la Fiscalía", prosiguió.

Se negó a creer que "el pulmón económico del país" y uno de los "polos económicos a nivel mundial" atraviese una situación crítica de inseguridad.

El comisario Osvaldo Ávalos, director de la Policía de Alto Paraná, expresó que la institución no tiene la capacidad para poner la cantidad ideal de uniformados en las calles o frente a los locales comerciales y edificios del microcentro de Ciudad del Este.

Lea también: Advierten sobre el peligro de cierre de locales ante inseguridad en CDE

"Para ocho cuadras que delimitamos, necesitamos 2.000 policías y solo hay 1.320 para Alto Paraná", apuntó.

No obstante, minimizó la realidad en las calles y dijo que en los últimos tiempos no hubo "asaltos de grandes proporciones", más allá de robos, asaltos a turistas y estafas. Sobre este punto sugirió prohibir la actividad de los gestores en la zona y poner carteles para advertir al respecto.

En la reunión pasada, el Consejo de Seguridad ya decidió instalar carteles en la entrada al país para alertar a los turistas para que se cuiden de los supuestos guías, a fin de evitar la extorsión, el robo o la estafa, y que, en caso de que sean víctimas, los denuncien ante la oficina de Defensa al Consumidor y Secretaría de Turismo Municipal.