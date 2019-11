Empresario vinculado a Messer dice que Fiscalía del Brasil "armó una novela"

Felipe Cogorno afirmó este viernes que no tiene ningún vínculo comercial y "mucho menos personal" con el brasileño Dario Messer , considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava Jato.

“Yo tengo una larga trayectoria comercial y tengo mucho que perder. (La Fiscalía del Brasil) hizo toda una novela de esto. Ahora estoy en medio de un fuego cruzado”, cuestionó en contacto con Monumental 1080 AM.

Conforme a las documentaciones de la investigación en el Brasil, esta apunta a que Cogorno sería el interventor de una operación financiera de unos USD 500.000 por parte del ex presidente Horacio Cartes a Dario Messer.

Recordó que el 16 de enero pasado mantuvo conversaciones con Najun Azario Flato Turner, un amigo de Cogorno y quien fue detenido por el caso.

"Recibí el mensaje de una persona a quien conozco desde hace mucho tiempo (Najun) y me reenvió un mensaje de un tal Alberto, le pregunté quién era y me dijo 'el hermano del alma'. Esta persona necesitaba hacer una transacción de USD 500.000”, relató.

Dijo que no respondió el mensaje ya que “cualquier paraguayo al leer en un mensaje 'hermano del alma', ya se sabe a quién se refiere". Cogorno siguió contando y mencionó que cuatro días después Najun volvió a contactarlo.

“Él me habla de otro tema, de otros valores, ya no de los USD 500.000 del primer mensaje. Me dice que una persona de nombre Marcelo que, supuestamente, vende ropa en Paraguay y que necesitaba que le recomiende un banco o una casa de cambios autorizados para operar por el Banco Central”, detalló el empresario.

Adelantó que todos los mensajes están en su teléfono y que lo entregará a la Fiscalía, para que investigue el caso. Sostuvo que todo esto es “una situación arbitraria” y que la investigación del vecino país carece de pruebas verdaderas.

Además, manifestó que el Brasil atropella la soberanía de Paraguay presentando pruebas que no existen y que lo colocaron en medio de un show mediático. “Así funciona la Justicia en el lado Brasileño”, arremetió.

Cogorno aparece en el acta ministerial porque a principios de este año recomendó a un conocido suyo (Najun), que reside en la ciudad de São Paulo, Brasil, utilizar la entidad financiera Fe Cambios.

Más de caso

Dario Messer fue detenido el pasado mes de julio en São Paulo. Estaba escondido en el departamento de un amigo. El cambista es sindicado como el líder del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil.

También está imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, junto a su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla.