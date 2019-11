Empresario sale al paso de investigación brasileña y niega vínculos con Messer

Mediante un comunicado a la opinión pública, el empresario Felipe Cogorno afirmó este miércoles que no tiene ningún tipo de relacionamiento comercial ni personal con Dario Messer, pero admitió haber coincidido con el brasileño en el ámbito social.

Negó ser partícipe de la operación financiera que, conforme las documentaciones de la investigación en el Brasil, lo apuntan como interventor de esta transacción, al igual que a Édgar Ceferino Aranda y José Fermin Valdez.

“Nunca recibí, deposité o realicé cualquier tipo de operación financiera con Dario Messer o Myra De Oliveira” refiere Cogorno en la aclaración.

Según precisó, su nombre aparece en el acta ministerial porque a principios de este año recomendó a un conocido suyo, que reside en la ciudad de São Paulo, Brasil, utilizar la entidad financiera Fe Cambios.

“Un abogado que conozco de mi época de universidad en São Paulo (Brasil) me solicitó recomendarle una entidad cambiaria, momento en que sugerí a Fe Cambios, entidad habilitada, regulada y fiscalizada por el Banco Central del Paraguay (BCP)”, puntualizó.

El empresario calificó de “lamentable y absurda” la forma en que resultó involucrado en la cuestión, sin tener nada que ver. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades del país y del Brasil a fin de aclarar su situación.

El Ministerio Público de Brasil dio a conocer este martes la conclusión de una investigación en torno al caso de lavado de dinero conocido como Lava Jato. Dentro de ese trabajo se realizó el operativo Patrón, donde prueban la protección y financiación que Messer recibió de Cartes durante su gestión como presidente de la República.

Conforme al acta, Cogorno y otras cuatro personas más formaban parte del núcleo político del empresario brasileño. Las sospechas señalan que eran los responsables de sostener las actividades ilícitas y su impunidad.

Actualmente, pesa una orden de prisión preventiva por parte de la Justicia brasileña en contra del ex presidente Horacio Cartes, quien aún no puede ser detenido atendiendo que la Interpol Paraguay no cuenta con una alerta roja.