El diplomático dijo que no podrán controlar si esas gestiones se realizan o si ya se hicieron, pero recordó que, hasta que no se les revoque ese estatus, los paraguayos no pueden ser detenidos.

“Sería muy incómodo que una institución similar de otro país le esté dando un refugio político a sujetos que ya han recibido dos respuestas desfavorables hacia ellos”, manifestó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Este viernes, los miembros de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) definirán si los compatriotas seguirán siendo protegidos en Brasil o no. A partir de la decisión, al Estado paraguayo le urge la captura de los mismos para que puedan ser extraditados al país.

El embajador Saguier Caballero mencionó que está optimista y que la revocación del estatus de Arrom, Martí y Colmán fue soliticada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en enero de este año.

La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer su fallo a favor del Estado paraguayo en la demanda promovida por Arrom y Martí, por supuesta desaparición forzada y tortura.

Además, la Corte brasileña rechazó un pedido de habeas corpus ante un intento de los mismos de frenar la orden de captura en su contra, por la causa que tienen pendiente en Paraguay, por el secuestro de María Edith Bordón, en el año 2001.

Para Hugo Saguier Caballero, estos antecedentes pesarán en la determinación final que será adoptada desde de la Conare.