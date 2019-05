Con la voz quebrada y con mucho dolor, Seferino Gamarra, padre de Gloria, la recordó como una buena hija y una madre responsable. La calificó como una persona estudiosa, trabajadora y dedicada a sus tres hijos.

“Ella no merecía esto. ¿Por qué le jugo así a mi hija? Se preparó luego para hacerle eso a mi hija”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

La joven de 25 años fue a visitar a su hermana en la ciudad de Luque y partió rumbo a su vivienda alrededor de las 20.00, pero su última comunicación se dio a las 23.00 del 1 de mayo.

La víctima debía ir hasta la zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción para llegar al sitio donde se había mudado con Jorge Brizueña Leiva, quien era su pareja. El hombre ya cuenta con orden de captura nacional e internacional.

El informe forense reveló que la causa de muerte de la víctima fue asfixia y que su fallecimiento se produjo entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de mayo.

"Todos los días vemos maltrato hacia mujeres, ellas no tienen defensa. Si para él, ella (Gloria Gamarra) no era la novia perfecta, por qué no la dejó y listo, cuál fue la necesidad de matarla", reclamó impotente don Seferino.

La investigación fiscal

La fiscala Fátima Capurro, quien lleva el caso, informó que Brizueña solía trasladar en su vehículo a Gloria. La llevaba de la casa al trabajo y a las viviendas de sus familiares.

La mujer trabajaba en el Casino Bingo Guaraní, ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala casi 1811 de Asunción, y estaba frecuentemente en contacto con su hermana y con el novio, que la estaba esperando.

Pero como no llegó, el pasado jueves los familiares reportaron a la mujer como desaparecida en la Comisaría 7ª Metropolitana de Asunción.

Finalmente, el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una zona despoblada del barrio San Antonio, de la compañía de Aldama Cañada de Itauguá.

Feminicidios

A pesar de que ya se cuenta con la Ley 5777 de Protección Integral para Mujeres contra toda forma de violencia y de un protocolo de Acción Interinstitucional, este caso apunta a un nuevo hecho de feminicidio.

Con este caso, en lo que va del año, suman 21 las paraguayas víctimas de feminicidio, de las cuales dos residían en Argentina.